Психоаналитик убеждена, что главной задачей российской тьмы является лишение украинцев добра, любви, однако, как бы нам ни было трудно, нужно беречь любовь к миру, к себе, а также к каждому из нас.

"Иду из города на запад. Где-то семь часов вечера. Один на весь вагон. Ну и кот. Проводница в традициях Верки Сердючки — юмор, харизма. Вагон блестит. Перекинулись, пока стояли кто, что, куда еду, о войне…"

Заходит в купе. "Да. Давайте, наверное, кавуси выпьете? Молоко есть еще". Я говорю, что уже поздно для кофе, потом в Тернополь не усну.

"А сколько той жизни, вон у вас книга интересная, вы же ее в отпуске не откроете, так вот себе и почитаете. А хотите, я вас в семь утра сбуду, как раз перевал будет, кино в окно посмотрите, что вы хорошего видели с февраля?".

"А сколько той жизни, которую вы хорошего видели с февраля"…..

"Еду в поезде на Киев, сажусь в Сваляве, в купе дубак, аж свитер надела. Заходит проводница: "как у вас дела? Паспорт, пожалуйста, покажите. Да. Все хорошо". Я спрашиваю, а чего так холодно? воняет. Но. Если вам будет холодно и с вентиляцией, потому что она новая, и очень хорошо работает, а у вас кот в майке, лысый что ли, вы говорите, главное — не терпите. Терпеть нам сейчас нельзя." и ушла.

Я замерла на полчаса.

"Главное не терпите. Терпеть нам сейчас нельзя"…..

"Заехала в гудвайн за пундиками, есть там такие, из опиума они что ли, нельзя остановиться есть. Стою, жду такси. Две барышни лет под 70 где-то, красавицы, как из Парижа. Тихонько фоткаю туфли одной, потому что ну очень крутые. Идут два мальчика, где-то 7 и 10 лет, изорванные, грязные руки, но одеты нормально, понимаю, что не бездомные, подходят к барышням.

"Драсте, дайте денег на еду, гривен 20 или 50". Барышни: "для начала — добрый день, а не "драсте". Откуда вы. Это же вам на пиво и курево деньги".

Пацаны: "Неее. Сосисок возьмем там ниже и картофеля напечем, ну и на сухую мивину, а еще батарейки надо в фонарик"

Дамы: "Да говорите уже по-русски. Вы откуда? А. Понятно. Пожалуй, родители пьют? А вы шатаетесь?"

Пацаны: "Да нет. Мама моет пол в больнице. Двое суток там. Папа сантехник. Но его муж в ЖЭКе брать не хочет. Хочет, чтобы тот делился и все отдавал. Еще он варит бочки для воды. Ну, эти. Что под потолком. Да мало работы. Папа пьет пиво вечером. Но одну пластиковую. Мама плачет. У нас 8 коров было, кролики, утки красные, папа ожерелье варил и бочки, и еще маслица. А мы также зарабатываем… Нас в квартире 7 человек. У одной. Мы две семьи сбежали"

Барышни: "А вы учитесь где-то? Скоро же школа"

Пацаны: Да. У нас есть один планшет на двоих. Один день Егор, один день я"

Барышни: "У тебе же мобилка? Нет? А мамы номер?

Пацаны: "А что жаловаться будете"?

Барышни: "Нет, дай номер".

Пацан протягивает бумажку с номером. Дама набирает номер. Весь диалог не слышу, слышу вопрос: где вы работаете? А где до этого работали? Бухгалтер? А что умеете по дому? Работа нужна? Завтра к вам позвоните мой водитель и приедете, познакомимся, мне в дом нужна помощница, если все будет хорошо, зарплата такая…." и называет цифру, которая решит многие вопросы.

"Детям нужно учиться, а вам перестать плакать".

Пацаны в шоке. Я плачу в очки.

"Детям нужно учиться, а вам перестать плакать".

"Дворник в доме. Суровый такой дядя. Не здоровается никогда. Такой себе сам на уме. Ругается часто на маленьких детей и тех, кто сигналит под шлагбаумом. Ни с кем не говорить. Иду со двора, вижу, стоит с косилкой у кустов, смотрит в траву. Присел. Я, идя мимо, рискнула обратиться, потому что всегда — "никому не здрасте".

Говорю: "что-то потеряли? Посветить фонариком"?

Да не говорит, здесь скорлупа от яйца кого-то маленького. Голубенькая. Идите, смотрите. Интересно, кто же из нее вырос. Я еще вчера косил во дворе одному. Так там дикая полевая орхидея росла. Едва не срезал. Сколько же того, хорошего, что нам не видно". И включил косилку. Учитывая количество слов, что он сказал, это годовой запас его общения с миром.

"Сколько того хорошего, что нам не видно".

"Сижу в ресторане, жду коллегу. За соседним столиком пьют виски два хороших мужчины".

"Слушай, а ты в погреб спускаешься когда сирены?"

Да. "Только ради кота".

"В смысле? Только ради кота? У тебя же Вика и Аня (я так поняла, что женщины его), за что же они жить без тебя будут (и смеется), сотрудников 200 человек еще…"

А я как представлю, что его убьет, а я выживу, не переживу. В сущности, только ему я и нужен. Знаешь, как он встречает меня вечером и никогда не ест, пока я не сяду. И в целом, я больше не хочу, чтобы кто страдал…. Любовь оказалась другой и в другом. Я понял, что мне очень мало нужно, чтобы быть счастливым, я знаю, что я буду делать, когда все это пи**ец закончится. Больше дети не будут страдать."

"Любовь оказалась другой и в другом. Больше дети не будут страдать".

"Звоню банкиру. Нужно решить три очень сложных вопроса. Все решается за 30 минут, с подключением всех звеньев. Ведут каждый шаг, открываем, закрываем, восстанавливаем карточки, разблокируем то, что я напортачила, что-то сканируем, какие-то коды, верификации трем отделам…" Я в шоке, что вообще это все можно сделать за такой короткий промежуток часа. Представила этот процесс, например, в Германии. Пишу каждому великого благодарения за терпение и скорость. Получаю три ответа: 1. Вам спасибо, вы шутками подняли мне настроение; 2. Нам приятно то, что вы улыбаетесь 3. Берегите себе Это самое малое, что можно сделать.

"Покупаю кофе в уличном кафе. Забираю. Продавец дает сдачу и говорит — ждите. Побежал в закуток на манюсю кухоньку. Стою. Вижу, что остаток весь. Что произошло, думаю. Выходить и дает что-то в салфетке.

Это вам коржик – говорит. Мама напекла целых два тазика. Он овсяный. Говорила раздавать всем, кто кофе берет – сладкое делает нас немного счастливее. Нам нужно сейчас иногда улыбаться. Мы из Волыни. Там смех – это лекарство.

Я снова со слезами. Говорю, что не смех делает нас счастливыми, а такие люди, как ваша мама. Маме большой поклон.

"Нам сейчас надо улыбаться. Вот лепешка".

И я поняла. Что среди того количества ненависти, гнева, отчаяния, которое мы носим в себе, видим в постах и фотографиях, в комментариях — во всем этом стоит задача той тьмы, лишить нас добра, любви, затопить нас ненавистью, которая проникнет в кожную частицу нашего сердца.

А где-то незаметно пробуждается огромное количество доброты. Любовь. Света. И я буду смотреть в их сторону. Это единственный существующий путь к нашей новой жизни – сейчас и после….

Давайте беречь ту судьбу, которая должна оставаться свободной и светлой, как бы нам ни было трудно, как бы мы ни хотели, чтобы они все повыздыхали, давайте беречь любовь к миру, к себе, к каждому из нас. Ибо победа тьмы не в разбитых домах и изуродованных жизнях, а тогда, когда она из нас делает себе подобных. Тогда они победили.

Я понимаю, как это тяжело, я сама работаю с ней постоянно, она наваливает как девятый вал, можно задохнуться. Я нахожусь в том же самом информационном потоке, что и все, даже немного ближе, потому что возле меня часто "бывает", по работе, темный ангел разожгу людей, еще — я украинка до малейшего своего атома, еще с чрезмерным чувством справедливости. Мне так же бывает очень мучительно больно и беспомощно. Но. Эти крохотные мгновения исцеляют страшные раны моего сердца и отвлекают тьму. Добро. Любовь. Не какая-то облачная любовь ко всему. А именно – конкретные явления и действия. Выискивайте их. Высматривайте. Храните. Нас не отвернуть.