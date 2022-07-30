Социолог и исследователь путинизма Игорь Эйдман убежден, что у кремле уже ощущают надвигающийся конец путинского режима

Начало агонии

Путина и всю российскую верхушку принято считать безыдейными жуликами и ворами. Было бы прекрасно, если бы было так. Это сберегло бы жизни многим тысячам жертв их агрессивных войн. Однако, к сожалению, они не просто банальные жулики. Они одержимы бредовой маниакальной идеей повернуть историю вспять.

На днях Шойгу, рассказывая о первом опыте вооружённого вмешательства новой ельцинской России в дела других постсоветских стран (Грузии в южно-осетинском конфликте в 1992 году), заявил: "Мы были абсолютно убеждены в том, что все это временно и наша страна опять будет большой и сильной, и опять будет Советский Союз, и никто никуда не уйдёт".

Это очень ценное признание, объясняющее психологию Путина, его окружения и всей российской правящей верхушки. Они никогда, даже в 90-е не смирились с распадом советской империи, считали его временным недоразумением и готовились при первой же возможности всё отыграть назад.

Как только они решили, что накопили достаточно ресурсов для реализации своих политико-некрофильских фантазий, начали большую войну за воссоздание империи своей молодости. Однако, как поётся в известной песне — время невозможно повернуть назад. Попытка оживить давно сгнивший труп СССР не может закончиться ничем иным кроме фатального провала.

И они начинают чуствовать его приближение. Лавров недавно заявил, что поставки Западом оружия Украине "лишь продлевают агонию киевского режима".

Это типичный перенос по Фрейду. Агонизирущая говорящая лошадь переносит собственную ситуацию на Украину. Путинский режим, пытаясь совокупиться с трупом СССР, отравился его трупным ядом и начинает агонизировать.

Агония эта может продлиться более или менее продолжительное время, но её финал не отвратим.

Источник: страница Игоря Эйдмана в соцсети Фейсбук