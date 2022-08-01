Журналист Павел Казарин поделился отрывком из книги "Дикий Запад Восточной Европы", в котором разъясняется разница между советскими и просоветскими людьми.

Просоветский человек опаснее советского. Потому что не притворяется порядочным.

Советский человек мог быть искренне убежден в том, что массовых репрессий в 30-е годы не было. Что Катынь дело рук вермахта, а не советских расстрельных команд. Что карательная психиатрия — это клевета Запада. Что компартия искренне строит государство всеобщего процветания.

В конце концов, что мы хотим от советского обывателя? Зажатого между работой и домом, между очередью за гарнитуром и попыткой получить продуктовый дефицит? Информационный железный занавес был плотным и застилал любую альтернативную картину мира. Окружающая реальность была выстроена до его рождения, система пропаганды отлажена задолго до того, как он стал задаваться какими-либо вопросами. У него просто не было другой реальности, кроме той, в которой он существовал. Но только что герметичный купол взялся трещинами — Советский Союз начал расползаться по швам.

Постсоветский человек, ностальгирующий по СССР, — это явление совершенно иного рода.

Потому что в багаже нового обывателя девяностые годы. Время, когда открывались архивы. Когда появлялись интервью диссидентов. Когда была обнародована информация о масштабах репрессий. Когда никаких иллюзий по поводу советской системы подавления инакомыслящих уже не осталось.

Постсоветскому человеку даже не приходилось искать информацию о той системе, которая была выстроена в СССР. В девяностые эти данные стали мейнстримом — они звучали со всех экранов и со всех газетных полос. Они были главным содержанием избирательных кампаний и новой повестки дня.

Советский человек мог оправдывать советский строй по незнанию. Но постсоветский сторонник СССР делает это осознанно. Советский человек отрицал обвинения в адрес режима, потому что мог в них не верить. Постсоветская – выступает в роли адвоката дьявола.

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Постсоветский обыватель уже не может сослаться на то, что чего-то не знает. Что ему недоступны данные о реальных масштабах. Напротив, он об этом знает, но скрывается за лукавый "зато". "Зато космические корабли". "Зато все боялись". "Зато стабильность".

Все его "зато" – это только попытка оправдать персональным комфортом репрессии против других. Он убедил себя, что ему было уютно в старой реальности — и он без тени сомнений готов выменять ее на судьбы других. Цинизм вместо наивности. Подлость вместо незнания.

Постсоветский — это тот, кто сознательно отказался от правды. Тот, кто добровольно надел на себя шоры. Тот, кто готов выносить в одну часть уравнения персональный комфорт, а в другую – судьбы всех остальных.

И если это не подлость, то что такое подлость?

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