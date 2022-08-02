Эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич рассказал, что могло пройти мимо внимания в прибытии военного атташе США

Очень незаметное, но интересное назначение. Итак, сегодня СМИ сообщили о встрече министра обороны Украины с вновь назначенным атташе по вопросам армии и обороны, бригадным генералом Г. Гармоном. Вроде ничего сверхнового. Если бы не одно "НО". А именно личности Brigadier General Garrick Harmon. Перед назначением в Украину генерал руководил Army Security Assistance Command (USASAC). Это "всего лишь" структура, которая координирует (или реализует политику) военного сотрудничества с партнёрами, а так же военную помощь партнёрам. ВСЮ помощь со ВСЕМИ партнёрами.

А до своего назначения в USASAC в марте 2021 генерал Гармон был военным атташе посольства США в России.

Итак, после USASAC назначение военным атташе в страну, которая не является мировой супердержавой, может восприниматься как ссылка за очень большой "залёт" или как свидетельство повышенного интереса США. В том числе в области военных поставок.

Но ошибок и провалов в работе Гармона не было. Наоборот, признавали заслуги.

Остаётся второй вариант. И тут уже очень интересно — координировать на месте программы сотрудничества США будет человек, который руководил USASAC а перед этим достаточно долго работал в РФ. А значит "знает предмет" — то есть российскую армию.

То есть генерал Гармон — это не только свидетельство возможного существенного увеличения объёмов помощи, но и знание какое именно вооружение будет наиболее эффективно в войне против армии РФ. Интересно.