Експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігар Тишкевич розповів, що могло пройти повз увагу у прибутті військового аташе США

Дуже непомітне, але цікаве призначення. Отже, сьогодні ЗМІ повідомили про зустріч міністра оборони України із новопризначеним аташе з питань армії та оборони, бригадним генералом Г. Гармоном. Начебто нічого наднового. Якби не одне "АЛЕ". А саме особи Brigadier General Garrick Harmon. Перед призначенням на Україну генерал керував Army Security Assistance Command (USASAC). Це "лише" структура, яка координує (або реалізує політику) військової співпраці з партнерами, а також військову допомогу партнерам. ВСЮ допомогу з ВСІМА партнерами.

А до свого призначення в USASAC у березні 2021 року генерал Гармон був військовим аташе посольства США в Росії.

Отже, після USASAC призначення військовим аташе до країни, яка не є світовою супердержавою, може сприйматися як посилання за дуже великий "заліт" або свідченням підвищеного інтересу США. У тому числі в галузі військових постачань.

Але помилок та провалів у роботі Гармона не було. Навпаки, визнавали заслуги.

Залишається другий варіант. І тут уже дуже цікаво — координувати на місці програми співпраці США буде людина, яка керувала USASAC, а перед цим досить довго працювала в РФ. А значить "знає предмет" — тобто російську армію.

Тобто генерал Гармон — це не лише свідчення можливого суттєвого збільшення обсягів допомоги, а й знання, яке саме озброєння буде найефективніше у війні проти армії РФ. Цікаво.