Блогер и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин оценил, что происходит в южных областях Украины

В последнее время очень много информационного шума, дезы и просто глупостей по теме происходящего на юге. В этом небольшом обзоре максимально доступно объясняю положение тамошних сил, убирая всю информационную шелуху.

ВС РФ в последние недели перебросили на юг части, которые воевали до этого на востоке. Всего их группировка насчитывает там около 30 батальонно-тактических групп (БТГ).

Здесь важна ремарка: несмотря на то что ВС РФ называют эти батальоны БТГ, по факту это просто смешанные батальоны, состоящие из пехоты, танков и артиллерии плюс специализированной техники. Настоящие БТГ это независимые тактические единицы, чего нет в реалиях ВС РФ. Их БТГ полностью встроены в вертикальную иерархическую командную систему и не обладают свободой действия на тактическом и оперативном уровнях.

Много ли это — 30 БТГ? Учитывая, что полнокровный такой батальон это около 600 человек, выходит 18,000 человек личного состава. Это при учете, что вся группировка полностью укомплектована и с полным штатом. Плюс добавим сюда вагнеровцев и мобиков из ОРДЛО. Так и получаются те самые 25,000 (или даже 30,000), которыми нас пугают.

А теперь я напомню важный нюанс: все эти части потрепаны, недоукомплектованы и не имеют полный штат. Ни одна из них. Даже не учитывая страшные потери ВС РФ и нехватку живой силы, на шестом месяце войны такой интенсивности у вас в принципе невозможен полный штат и комплект. Это азбука военной мысли.

Я оцениваю эту группировку (включая вагнеровцев и прокси-боевиков) в 15,000 максимум — край 20,000.

Такая группировка не может выполнить такие задачи, как окружение Николаева, Кривого-Рога или Запорожья. На тактическом уровне — продвинутся и занять несколько сел — может быть. Однако для окружения и занятия вышеупомянутых городов вам нужно не менее 100,000 плюс работающую логистику для такой массы.

Также не забываем, что эти 15,000–20,000 размазаны по большому южному фронту. От Гуляйполя и Запорожья и до Херсона.

Часто указывают, что тот факт, что раз ВС РФ перекинули на юг части 35-й общевойсковой армии, то это знак важности этого участка. Напомню, что до этого части этой армии воевали под Изюмом. Но почему-то не допускают мысли, что части этой армии были перекинуты банально не от хорошей жизни.

Вы не будете снимать батальоны и бригады с целого фронта и тасовать их на другие фронты, в то время как ваши задачи остаются невыполненными.

ВС РФ не вышли на административные границы Донецкой области; они не могут удерживать фронт на изюмском направлении (там успешно продвигаются наши части), а фронт под Харьковом тоже не стабилизирован. В такой ситуации снимать войска и гнать их за сотни и тысячи километров это безумие и глупость. Для этого и существуют резервы.

Но резервов у ВС РФ нет, а третий армейский корпус все еще не укомплектован и не переброшен в Украину.

Не обладая резервами, они тасуют потрепанными и не полнокровными боевыми частями с одного фронта на другой только с одной целью — удержать юг до наступления зимы.

Смотрите, ВС РФ воюют только логикой массы. Не обладая ни высокоточным (в достаточном количестве) и сложным оружием, ни талантливыми военачальниками и не имея высокомотивированных солдат, они мыслят только логикой передавливания количеством. Именно поэтому, получив из Кремля указание об удержании юга любой ценной, они начали туда просто переброску тысяч человек и сотен единиц техники.

Ценой ослабления других участков и южного фронта в целом.

Меня часто упрекают за излишний оптимизм, но я напомню, что как раз-таки я постоянно повторяю, что Украина находится в архисложной ситуации, а сама война — на долгие годы. Не вижу тут ничего оптимистичного.

А вот что до боевых участков и фронтов, то я озвучиваю то, как оно есть. Напомню, что некоторые топовые военные аналитики прогнозировали, что к началу июля ВС РФ уже возьмут в полукольцо Славянск и Краматорск. Это и близко не случилось. Я помню, что еще тогда недоумевал, на основании чего они делают такие прогнозы.