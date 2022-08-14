Лидер "Демократичної сокири" и военнослужащий ВСУ Юрий Гудыменко объяснил, в чем разница российской и украинской пропаганд

Обратите внимание, что все российские пропагандистские лозунги, слоганы и клише оказались полным дер*мом.

"Вторая армия мира" – разве что загробного. По крайней мере, по количеству.

"Можем повторить" – нет, не можете.

"На Берлин" – ну если не из-за нас, то может быть, потому что из-за нас затянется немного, лет на семьсот.

"У России два союзника: армия и флот" – и два врага: командование собственной армии и командование собственного флота. А еще курение на складах со взрывчаткой.

"Все думали, что русские стоят на коленях, а мы просто зашнуровывали берцы" – …охранникам Кадырова.

"Русские своих не бросают" – а кого таки бросили, то не свои.

И так далее, не помню, что там у них еще было.

В то время как все наши слоганы мы сделали реальностью.

"Слава Украине" – есть. Весь мир теперь знает, что мы бешены, как медоеды, и нас лучше не трогать. О наших подвигах уже снимают фильмы и пишут песни и книги – и это только начало.

"Героям слава" – есть. И мертвым, и живым. На весь мир опять же.

"Украина превыше всего" – доказано сотнями тысяч, которые в самые дни февраля стояли в очередях за автоматами, понимая, что на них надвигается танковая армада и жить, возможно, осталось несколько часов.

"Смерть врагам" – в процессе.

На фото (в публикации ниже – ред.) – часть этого процесса. Ротация в Ирпене, район "Жирафа", март.