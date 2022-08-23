Этот шрам – та ракета, которая разнесла дом. Этот – первые фото из Бучи. Этот – "Азовсталь". Так выглядит независимость - Юрий Гудыменко
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Лидер "Демократичної сокири" и военнослужащий ВСУ Юрий Гудыменко рассказал, чем для него является День Независимости Украины
Завтра с утра ты откроешь глаза. Начнется День Независимости.
Ты откроешь соцсети и увидишь вещи, ставшие привычными для тебя и чудом для всей планеты.
Ты увидишь, как твои друзья, скинувшись, покупают что-нибудь для фронта. Или вместе отстраивают чей-то разрушенный взрывом дом. Или спасают котиков со сгоревших поселков.
Ты увидишь очередное видео от наших военных, которые танцуют и шутят там, где бы кто угодно в мире плакал. Ты увидишь фотографии из ада и людей, которые в этом аду стали опаснее всех чертов.
Ты выйдешь на улицу, и в очереди за кофе будешь стоять между военным, который еще позавчера клал "воги" на вражескую пехоту, и врачом, который в феврале оперировал раненых двое с половиной суток подряд, после чего немного покемарил в кабинете и продолжил работать на энтузиазме, никотине и словах "так надо".
Ты вернешься домой и заглянешь в зеркало. Ты увидишь там человека, знающего, как выглядят шрамы на душе.
Ты помнишь, откуда каждый шрам.
Этот шрам – та ракета, которая разнесла дом за два квартала. Этот – первые фото из Бучи. Этот – "Азовсталь". Этот – кум, который не вернется из-под Бахмута.
Так выглядит независимость. Она не в стихах и не в пении. Она находится в действиях. В поступках людей.
А поступки – это всегда шрамы.
Завтра с утра ты откроешь глаза. Начнется День Независимости.
Через два дня утром ты откроешь глаза. Начнется День Независимости.
Через три дня утром ты откроешь глаза. Начнется День Независимости.
Ты и есть Независимость. Каждый день – твой.
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