Лидер "Демократичної сокири" и военнослужащий ВСУ Юрий Гудыменко рассказал, чем для него является День Независимости Украины

Завтра с утра ты откроешь глаза. Начнется День Независимости.

Ты откроешь соцсети и увидишь вещи, ставшие привычными для тебя и чудом для всей планеты.

Ты увидишь, как твои друзья, скинувшись, покупают что-нибудь для фронта. Или вместе отстраивают чей-то разрушенный взрывом дом. Или спасают котиков со сгоревших поселков.

Ты увидишь очередное видео от наших военных, которые танцуют и шутят там, где бы кто угодно в мире плакал. Ты увидишь фотографии из ада и людей, которые в этом аду стали опаснее всех чертов.

Ты выйдешь на улицу, и в очереди за кофе будешь стоять между военным, который еще позавчера клал "воги" на вражескую пехоту, и врачом, который в феврале оперировал раненых двое с половиной суток подряд, после чего немного покемарил в кабинете и продолжил работать на энтузиазме, никотине и словах "так надо".

Ты вернешься домой и заглянешь в зеркало. Ты увидишь там человека, знающего, как выглядят шрамы на душе.

Ты помнишь, откуда каждый шрам.

Этот шрам – та ракета, которая разнесла дом за два квартала. Этот – первые фото из Бучи. Этот – "Азовсталь". Этот – кум, который не вернется из-под Бахмута.

Так выглядит независимость. Она не в стихах и не в пении. Она находится в действиях. В поступках людей.

А поступки – это всегда шрамы.

Завтра с утра ты откроешь глаза. Начнется День Независимости.

Через два дня утром ты откроешь глаза. Начнется День Независимости.

Через три дня утром ты откроешь глаза. Начнется День Независимости.

Ты и есть Независимость. Каждый день – твой.