Украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов рассказал, что в действительности произошло в Херсонской области

Итак, пару слов про реальность на Херсонщине. А то весь день писать не могу, только читать новости. Диапазон широчайший. От оптимистичного "ЗСУ уже в Херсоне завтра Крым освободим" до российского "Случайный успех, никакого прорыва не было, в одном месте отступили и все".

Поскольку мое спецподразделение "Хорт" в составе 34 батальона в прорыве принимало непосредственное участие, информация у меня из первых рук. Я на самое интересное не попал, увы, но на связи. Сразу предупреждаю, деталей будет минимум. Столько, сколько разрешили. Почему мало? Догадайтесь. Потому что ничего не закончилось, операция продолжается. Ее цели и сроки – только после завершения.

Итак, прорыв был. Реальный и очень красивый. Не импровизация – это был именно спланированный прорыв и подготовленная операция. Работали сразу несколько бригад. Подготовить неожиданный удар было невероятно сложно. Не та местность там, чтобы легко и скрытно концентрировать личный состав и тем более технику. Но смогли и результат на табло. На грустных табло (или таблах?) отступающих оккупантах. Операцию начали ночью, а утром мобики из ДыНыРы не выдержали напора и протекли. Покатились назад, оголили фланг десантуры, те тоже побежали. Это верное решение, могли получить с неожиданной стороны.

Итого, из позитива: Оборона врага прорвана, ЗСУ начали успешную операцию. Завершение будет гораздо масштабнее, чем начало. Слаженность всех подразделений оказалась достаточной, для прорыва серьезных укреплений противника.

Чтобы немного приземлить оптимистов: Прорвали первую линию обороны. Не единственную. И сразу закрепились, так что никто нас назад не вытолкает, как кричат сейчас пропагандисты в РФ. Мосты под обстрелом или малопригодны. То есть подкрепления и боекомплект враг получить может, но минимум. Отступать им гораздо сложнее. Разве что провести операцию "Чапаев" и форсировать Днепр вплавь, бросив технику. Или сдаваться. Но прилеты с того берега будут. Мало информации? Да. Операция продолжается, и пока больше ничего дать не могу. Храни Бог наших пацанов. Кобзон, можешь начинать петь – многочисленные гости концерта уже на подходе…