Український політолог та блогер Кирило Сазонов розповів, що насправді сталося у Херсонській області

Отже, кілька слів про дійсність на Херсонщині. Бо весь день писати не можу, тільки читати новини. Діапазон найширший. Від оптимістичного "ЗСУ вже в Херсоні завтра Крим звільнимо" до російського "Випадковий успіх, жодного прориву не було, в одному місці відступили і все".

Оскільки мій спецпідрозділ "Хорт" у складі 34 батальйону у прориві брав безпосередню участь, інформація у мене з перших рук. Я на найцікавіше не потрапив, на жаль, але на зв’язку. Одразу попереджаю, деталей буде мінімум. Стільки скільки дозволили. Чому мало? Здогадайтесь. Тому, що нічого не закінчилося, операція продовжується. Її цілі та терміни – тільки після завершення.

Отже, прорив був. Реальний та дуже гарний. Не імпровізація – це був саме спланований прорив та підготовлена операція. Працювали одразу кілька бригад. Підготувати несподіваний удар було дуже складно. Не та місцевість там, щоб легко та потайно концентрувати особовий склад і тим більше техніку. Але спромоглися і результат на табло. На сумних табло (чи таблах?) окупантів, що відступають. Операцію розпочали вночі, а вранці мобіки з ДиНиРи не витримали натиску та протекли. Покотилися назад, оголили фланг десантури, ті теж побігли. Це правильне рішення, могли отримати з несподіваного боку.

Підсумувавши, із позитиву: Оборона ворога прорвана, ЗСУ розпочали успішну операцію. Завершення буде набагато масштабнішим, ніж початок. Злагодженість всіх підрозділів виявилася достатньою для прориву серйозних укріплень противника.

Щоб трохи приземлити оптимістів: Прорвали першу лінію оборони. Не єдину. І одразу закріпилися, тож ніхто нас назад не виштовхає, як кричать зараз пропагандисти в РФ. Мости під обстрілом або малопридатні. Тобто підкріплення та боєкомплект ворог отримати може, але мінімум. Відступати їм набагато складніше. Хіба що провести операцію "Чапаєв" та форсувати Дніпро вплав, покинувши техніку. Або здаватися. Але прильоти з того берега будуть. Мало інформації? Так. Операція триває, і поки що більше нічого дати не можу. Бережи Бог наших пацанів. Кобзоне, можеш починати співати – численні гості концерту вже на підході…