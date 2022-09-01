Военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал о проблемах оккупационной армии

К сведению… Средний предельный эксплуатационный настрел на один ствол 122-мм или 152-мм (наиболее распространенные в русской ствольной артиллерии калибры) достигает в среднем от 2000 до 3000 выстрелов в зависимости от типа и вида артиллерийской системы и типа боеприпасов На сегодняшний день от 85% до 87% их арты очень близки к исчерпыванию этой нормы.

Так же, стволы танковых пушек имеют схожие показатели, от 240 выстрелов (бронебойным подкалиберным снарядом), до 480 выстрелов (офс-ом)… только четверть имеющихся у них российских танков НЕ исчерпала этот ресурс…

– Перед вторжением, рф имела запас боеприпасов основных крупных калибров примерно в 15 млн. штук. Даже по самым осторожным подсчетам и с учетом производства в 1.4-1.5 млн. штук в год, российская армия УЖЕ потратила в Украине и других местах (например в Сирии) не менее 7.5 млн штук этих боеприпасов (если брать суточные показатели в 25 000 выстрелов во время сравнимого "затишья", или 45 — 60 000 выстрелов во время интенсивных боевых действий).

Кстати, вполне возможно, что статистические данные о наличии в россии "довоенных" запасов БП и ее способности их производить, мягко говоря, несколько преувеличены. По крайней мере, в конце так называемой Второй Чеченской кампании (которая никоим образом не сопоставима по размаху и объему ведения боевых действий с войной в Украине) все основные группировки российских войск, действовавших на территории этой республики, были вынуждены резко ограничить суточные нормы расхода боеприпасов. …

Это не я утверждаю, это пишут сами россияне в Инсайдере…

Поэтому, когда я снова и снова вижу в комментах… очередной стон о "безграничных" запасах россиян, которые якобы позволяют им вести войну в Украине бесконечно долго… мне хочется пожелать такому стонущему пойти и разбить себе лоб о стенку.