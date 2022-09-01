Військовий експерт, координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець розповів про проблеми окупаційної армії

До відома…Середній граничний експлуатаційний настріл на один ствол 122-мм або 152-мм (найбільш поширені в російські ствольній артилерії калібри) сягає в середньому від 2000, до 3000 пострілів в залежності від типу та виду артилерійської системи та типу боєприпасів, які використовуються… На сьогоднішній день від 85% до 87% їхньої арти дуже близькі до вичерпування цієї норми…

Так само, стволи танкових гармат мають схожі показники, від 240 пострілів (бронебійним підкаліберним снарядом), до 480 пострілів (офс-ом)… лише чверть російських танків, які в них є, НЕ вичерпали цей ресурс…

- Перед вторгненням, рф мала запас боєприпасів основних великих калібрів приблизно у 15 млн штук, навіть за самими обережними підрахунками і з урахуванням виробництва у 1.4-1.5 млн штук на рік, російська армія ВЖЕ витратила в Україні та інших місцях (наприклад у Сирії) не менш як 7.5 млн. штук цих боєприпасів (якщо брати добові показники у 25 000 пострілів під час порівнянного "затишшя", або 45 — 60 000 пострілів під час інтенсивних бойових дій).

До речі, цілком можливо, що статистичні дані, щодо наявності у рф "довоєнних" запасів БП та її здатність їх виробляти, м'яко кажучи, трохи перебільшенні. Принаймні, наприкінці так званої Другої Чеченської кампанії (яка жодним чином не співставна по розмаху та обсягу ведення бойових дій із війною в Україні) ВСІ основні угрупування російських військ, які діяли на території цієї республіки, були вимушені різко обмежити добові норми розходу боєприпасів основних калібрів…

Це не я стверджую, це пишуть самі росіяни у "Інсайдері"…

Тому, коли я знову й знову бачу у коментах… черговій стогін про "безмежні" запаси росіян, які нібито дозволяють їм вести війну в Україні безкінечно довго… мені хочеться побажати такому стогнущому піти й розбити собі лоба об стінку…