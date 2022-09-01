1 сентября в Харькове давит тишина - ни одного школьника, ни одной уцелевшей школы - Анна Гин
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Блогер и журналист Анна Гин рассказала о том, какой Харьков и частично разрушенная Салтовка 1 сентября и что изменилось
Никогда еще, за всю мою жизнь (а живу я долго), не было в Харькове такого первого сентября.
Даже в ковидные годы из школьных динамиков по всей Салтовке гремело заезженное "вычитать и умножать, малышей не обижать".
С утра в городе всегда были пробки, и мы, отмучившееся (в смысле родители взрослых детей) непременно на них ругались.
Никто не назначал деловых встреч в городе, потому что все летние площадки, от бюджетных пиццерий до дорогих ресторанов, были забиты.
Повсюду носились и верещали беззубые первоклашки с новенькими ранцами, расхаживали красавицы-старшеклассницы на высоченных каблуках, гуляли нарядные родители, бабушки, дедушки, учителя с огромными охапками хризантем, и музыка из каждого утюга. Таким был этот день всегда.
Сегодня в Харькове серое, осеннее утро. Сегодня особенно остро ощущается мрак. Давит тишина и полупустые салтовские улицы.
Ни одного школьника в выглаженном пиджачке, ни одной седой учительницы с букетом, ни одной уцелевшей школы.
В моем микрорайоне их четыре. Одна разрушена до статуса "не подлежит восстановлению", остальные побитые осколками, без окон. Без жизни.
Сегодня дети моих друзей пойдут в школы Вильнюса, Познани, Кардиффа.
Тысячи маленьких харьковчан сядут за парты в Берлине, Вене, Будапеште. В Праге, Дублине, Стокгольме. В Кракове, Афинах, Осло.
Ребят, куда бы не занесла вас эта война, помните – вы украинцы. А значит сильные, яркие, свободные. У вас всё получится. Найти друзей, освоить язык, быть успешными и даже лучшими.
Дерзайте. А мы тут всех победим. И всё отстроим.
Обнимаем. Ваши взрослые.
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