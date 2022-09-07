Проблемы со взятием женщин на военный учет, несмотря на шум в СМИ, на самом деле не существует, считает юрист Axon Partners

Ответ юриста Эмилии Курило на ситуацию с военным учетом женщин, плохую законодательную технику и нагнетание средствами массовой информации о проблеме, которой на самом деле не существует

Когда украинцы становятся военнообязанными

Я хочу продемонстрировать свою юридическую статусность, а потому начну с дисклеймера: эта статья не включает анализ законодательства о военном учете мужчин и женщин, которые учатся быть военными (спасибо, что вы такие есть!)

Момент, когда женщина и мужчина становятся военнообязанными, определяется по-разному. Соответственно, по-разному происходит взятие на воинский учет, наступает ответственность за его нарушение и регулируется выезд за границу.