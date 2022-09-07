Проблеми із взяттям жінок на військовий облік попри галас у ЗМІ насправді не існує, вважає юристка Axon Partners

Відповідь юристки Емілії Курило на ситуацію з військовим обліком жінок, погану законодавчу техніку і нагнітання засобами масової інформації щодо проблеми, якої насправді не існує

Коли українці стають військовозобов’язаними

Я хочу продемонструвати свою юридичну статусність, а тому розпочну з дисклеймера: ця стаття не включає аналіз законодавства про військовий облік чоловіків і жінок, які навчаються бути військовими (дякую, що ви такі є!)

Момент, коли жінка і чоловік стають військовозобов’язаними, визначається по-різному.

Коротко про військовозобов’язаність чоловіків

Чоловіки міняють багато ролей на шляху до отримання статусу військовозобов’язаного:

· допризовник .

Допризовна підготовка є складовою частиною підготовки юнаків допризовного і призовного віку до військової служби (пункт 1 Положення).

· призовник має посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Допризовники чоловічої статі, яким у рік приписки виповнюється 17 років, у січні-березні такого року зобов'язані прибути до центру комплектування у строк, зазначений у повістці, та подати необхідні документи (частини 1, 3 і 6 статті 14 Закону).

За рішення призовної комісії допризовник може визнаватись:

1. придатним до військової служби.

І тут є декілька сценаріїв:

1. проходить строкову військову службу -> звільняється у запас ЗСУ = військовозобов’язаний .

2. має відстрочку від призову на строкову службу -> після закінчення відстрочки і до досягнення 27 років проходить строкову військову службу -> звільняється у запас ЗСУ = військовозобов’язаний .

3. має відстрочку від призову на строкову службу -> вчиться на військовій кафедрі -> отримує офіцерське звання = звільняється у запас або проходить військову службу у резерві = військовозобов'язаний або резервіст .

4. має відстрочку від призову на строкову службу -> відстрочка закінчується, але повістки не отримує [мовчу про причини чому] -> після 27 років стає військовозобов’язаним лише через стать і вік (абзац 10 пункт 18 Порядку).

До моменту набуття статусу військовозобов'язаного має посвідчення про приписку до призовної дільниці.

2. Непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час = військовозобов'язаний .

3. Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, підлягає виключенню з військового обліку = не військовозобов'язаний .

4. Військовозобов'язаний : підлягає взяттю на військовий облік військовозобов'язаних як такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі, обмеження волі, арешту, виправних робіт за вчинення кримінального проступку, нетяжкого злочину, у тому числі із звільненням від відбування покарання;

5. Не військовозобов'язаний : підлягає виключенню з військового обліку як такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Все просто у чоловіків: спочатку приписка до призовної дільниці, а потім — військовозобов'язаний або не військовозобов’язаний.

З дівчатами все по-іншому

Дівчата не проходять допризовну підготовку, а центри комплектування не здійснюють приписку дівчат до призовної дільниці.

Дівчина може стати військовозобов’язаною лише, якщо має професію з Переліку, відповідає за станом здоров'я, сімейним станом і віком.

Законодавство не містить обов'язку для жінки ставати на військовий облік

Короткий урок як читати законодавство.

Що пише Закон: "Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних підлягають жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком"

Що це означає людською мовою?

Центр комплектування зобов'язаний взяти жінку на облік військовозобов’язаних, якщо вона:

має спеціальність або професію, яка споріднена з військово-обліковою спеціальністю з переліку, і

придатна до військової служби за станом здоров’я, і

придатна за віком

Тобто за цією нормою обов'язок виникає у центра комплектування, а не у жінки. Круто, правда?

Що по відповідальності

Законодавство виділяє два види відповідальності за порушення правил військового обліку: адміністративна і кримінальна.

Стаття 210 КУпАП: порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку

Стаття 337 Кримінального кодексу України: ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Тобто, притягнути до відповідальності можуть лише:

призовника (жінки не є призовниками, див. вище);

військовозобов’язаного (жінка стає військовозобов’язаною лише після того, як її візьме на облік центр комплектування);

резервіста.

Як бачите, до відповідальності не притягують жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Чи зможуть жінки виїхати за кордон з 1 жовтня 2022 року

Не всі жінки зможуть виїхати за кордон.

Більше того, не всі жінки вже можуть виїжджати за кордон.

Чинні Правила перетину кордону встановлюють особливості виїзду за межі України військовозобов’язаним.

Зокрема:

Пункт 2-6. У разі введення на території України … воєнного стану право на перетин державного кордону мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Правила не містять вказівки на стать особи, яка планує перетнути кордон. Тобто виїжджати за кордон можуть такі жінки:

не військовозобов'язані жінки, тобто усі ті, хто не не стоїть і не буде стояти на військовому обліку військовозобов'язаних;

військовозобов'язані жінки, які мають право на відстрочку за статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Військовозобов'язані жінки, які не мають права на відстрочку, виїжджати за кордон не можуть.

Механізму, як це встановлюватимуть під час перетину кордону, — немає.

Чи щось зміниться після ухвали Радою відповідного законопроєкту (Ганна Маляр про нього днями писала)?

Не знайшла законопроєкту від МінОборони і Ганна Маляр не писала про нього, але є інший законопроєкт. Оскільки діюча норма не містить обов'язку жінки ставати на військовий облік, для мене незрозуміло чому ця проблема існує.

Чи існує наразі чіткий перелік професій для жінок, які стають на військовий облік (бо заступниця міністра оборони Ганна Маляр каже, що поширений раніше перелік — фейк)?

Так, чіткий перелік затверджений Наказом МОУ ще 7 лютого 2022.

Чи постановка на військовий облік стосується тільки періоду тільки військового часу?

Військовий облік — це на все життя. Жартую, жінка перебуватиме на військовому обліку до досягнення граничного віку перебування на військовій службі (ст. 22 Закону). Просто не потрібно плутати військовий облік і військову службу.

У воєнний час військовозобов'язану жінку, в якої немає підстав для відстрочки, можуть мобілізувати. У мирний час жінка нестиме військову службу лише за контрактом, тобто добровільно (ч. 12 ст. 1 Закону).