Почитал изложенный ОП документ о гарантиях безопасности для Украины. Есть плюсы и минусы - Александр Михельсон
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Журналист и колумнист Александр Михельсон оценил преимущества и недостатки предложенного Офисом президента проекта гарантий безопасности
Почитал изложенный ОП документ о гарантиях безопасности. Есть плюсы.
Например:
- требование к москалям не только свалить нах, но и платить репарации;
- четкие сроки и условия санкционных реакций — последнее, кстати, дает москалям вариант "уе***айте, пока вас еще не уе**ли окончательно", то есть дает врагу выбор, а не загоняет в угол, где враг будет огрызаться до последнего;
- Вариант по тренировкам/обучениям, постоянной поддержке ВСУ (в частности, финансовой), поставкам ПВО и, что еще круче, ПРО.
Есть и минусы. Из мелочей – например, ПРО-то вещь замечательная, а собственные ракетные вооружения дальнего радиуса – еще лучше, но об этом там нет… А не из мелочей – минус в том, что это еще НЕ СОГЛАШЕНИЕ. Это – проект, и ХЗ, что из него получится в результате.
Впрочем, москали уже истеричат, и это хорошо. Как выразился глава комитета госдумы по международным делам товарищ слуцкий, "эти так называемые гарантии точно не соприкасаются с задачами по денацификации и демилитаризации Украины". Да ладно, не может быть
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