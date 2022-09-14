Журналіст і колумніст Олександр Міхельсон оцінив переваги та недоліки запропонованого Офісом президента проекту гарантій безпеки

Почитав викладений ОП документ про гарантії безпеки. Є плюси.

Наприклад:

- Вимога до москалів не тільки звалити нах, а й платити репарації;

- Чіткі терміни й умови санкційних реакцій — останнє, кстатє, дає москалям варіант "уя**йте, поки вас іще не уї**ли остаточно", тобто дає ворогу вибір, а не заганяє в кут, де ворог буде огризатись до останнього;

- Варіант по тренуваннях/навчаннях, постійній підтримці ЗСУ (зокрема, фінансовій), постачаннях ППО і, що ще кручє, ПРО.

Є й мінуси. З дрібниць — наприклад, ПРО-то річ чудова, а власні ракетні озброєння далекого радіусу — ще краще, но про це там ніт… А не з дрібниць — мінус у тому, що це ще НЕ УГОДА. Це — проєкт, і ХЗ, що з нього вийде в результаті.

Втім, москалі вже істеричать, і це добре. Як висловився голова комітету держдуми з міжнародних справ товаріщь слуцкій, "эти так называемые гарантии точно никак не соприкасаются с задачами по денацификации и демилитаризации Украины". Да ладно, не може буть