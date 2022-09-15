Сооснователь "Демократичної Сокири" и военнослужащий ВСУ Юрий Гудыменко рассказал об успехах ВСУ на Харьковщине

Нет, нам это не кажется и мы не грезим. Мы их действительно загоняем.

Мы действительно загоняем, валим и уничтожаем армию самой большой страны мира. Мы действительно уничтожаем армию россии. Мы делаем то, что не смогли сделать Шухевич и Петлюра. Мы делаем то, что не могли сделать веками.

Вам не показалось и не приснилось. Россияне действительно эвакуируют села в Белгородской области от страха перед украинской армией. Их склады и базы пылают, их солдаты тысячами отказываются идти в бой против яростных украинцев. На их ток-шоу, где в феврале со смехом решали, упадет ли Украина через два дня или все же продержится три, сейчас журналисты и политики убеждают друг друга, что россия пока не будет капитулировать. Не будет капитулировать перед Украиной. Пока.

Сейчас за каждым украинским солдатом стоят тени. Тени бойцов УПА. Тени солдат УНР и ЗУНР. Тени с казацкими ружьями в прозрачных руках. Тысячи и тысячи теней воевавших за эту землю раньше. Тени забытых и незабываемых предков.

Они стоят за спинами солдат в пикселе. Незаметны, как ветер.

И они гордятся нами.

Гордятся каждым из нас.

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P.S. "Туристы находят в Карпатах старый схрон, из него выползает старинный дед с машингвером:

- Слава Ису. Ну какие новости?

– Да война, дед.

– С кем воюем?

– С Москвой.

– А где именно воюем?

– Да под Белгородом.

- Ну что… нормально ребята продвинулись…"