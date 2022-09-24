Координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных Сил Украины и участник АТО Константин Машовец оценил риски применения ядерного оружия россиянами

Насчет тактического ядерного оружия… Да, определенная вероятность его применения противником существует…

Однако при этом следует учесть определенные нюансы:

- это "просто так" противнику не сойдет с рук… и я сейчас, не о реакции "мирового сообщества", я о другом… и в Кремле об этом знают

- сам факт применения Кремлем в конвенциональной войне ядерного оружия против НЕ-ядерной страны, когда территориальной целостности и суверенитета самой рф ничего не угрожает, до самого фундамента разрушает гласную (законную) и негласную системы ядерного сдерживания и безопасности, которая ПОКА ЕЩЕ существует в мире …

- с военной точки зрения подрыв ядерного боезаряда до 1 килотонны, (максимальная мощность до 1.5-2 килотонны) не изменит общей стратегической ситуации в войне СРАЗУ, но бесспорно изменит ее в дальнейшем. И явно не в пользу Кремля… это очевидно.

- если в Кремле думают, что это не станет достаточно удобным и отличным поводом для форсирования процессов, скажем так, "переформатирования" самой России, то они ошибаются на этот счет… Бизнес, конечно, есть бизнес, но когда твоего партнера начинает "заносить", его обычно выбрасывают к х*ям из этого бизнеса… особенно тогда, когда часть у него в этом бизнесе не то, чтобы была большая или решающая…