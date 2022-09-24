Координатор групи "Інформаційний опір", полковник Збройних Сил України та учасник АТО Костянтин Машовець оцінив ризики застосування ядерної зброї росіянами

На рахунок тактичної ядерної зброї…Так, певна вірогідність її застосування противником є.

Однак, при цьому слід врахувати певні нюанси:

- це "просто так" противнику не минеться… і я зараз, не про реакцію "світової спільноти", я про інше… і в Кремлі про це знають

- сам факт застосування Кремлем у конвенціональній війні ядерної зброї проти НЕ-ядерної країни, коли територіальній цілісності та суверенітету самої рф нічого не загрожує, до самого фундаменту руйнує гласну (законну) та негласну системи ядерного стримування та безпеки, яка ПОКИ ЩО нині існує у світу…

- з військової точки зору підрив ядерного боєзаряду до 1 кілотонни, (максимальний обсяг до 1.5-2 кілотонни) НЕ змінить загальної стратегічної ситуації у війні ЗРАЗУ, але безперечно змінить її надалі. І явно не на користь Кремля… це очевидно.

- якщо в Кремлі думають, що це не стане досить зручним та відмінним приводом для форсування процесів, скажімо так "переформатування" самої Росії, то вони помиляються… на цей рахунок… Бізнес, звичайно, є бізнес, але коли твого партнера починає "заносити", то його зазвичай викидають к х*ям із цього бізнесу… особливо тоді, коли доля у нього в цьому бізнесі не те щоб була велика чи вирішальна…