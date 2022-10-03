Украинская издательство и консультант по стратегическим коммуникациям Светлана Павелецкая советует, как можно легко начать очередную неделю жизни

Пять способов полюбить понедельники и начать неделю правильно.

◘ Планируйте свой понедельник уже в пятницу

Чтобы после выходных на вас не низвергалась куча задач, которые необходимо выполнить, вам нужно запланировать свой понедельник заранее. Сначала составьте список дел, затем назначьте отдельные задания на определенный день. Таким образом вы организуете свою неделю и не будете перегружены в понедельник.

◘ Определите проблему и найдите решение

Если в воскресенье вечером вы с волнением ждете утра понедельника, вероятно, вы не правильно относитесь к этому дню. Найдите причину вашего беспокойства и попытайтесь устранить ее: почитайте хорошую книгу, займитесь йогой, пообщайтесь с близкими, сконцентрируйтесь на положительной ноте.

◘ Подготовьте еду на понедельник в воскресенье

Приготовив вкусные блюда на понедельник, вы будете с нетерпением ждать этого дня, чтобы их попробовать.

◘ Послушайте музыку

Чтобы расслабиться и зарядиться положительной энергией, создайте плейлист с любимыми песнями и выслушайте его утром в понедельник. Музыка поможет вам улучшить настроение и сфокусироваться на хорошем.

◘ Избегайте хаоса и напряжения

Начните понедельник утром с приятных ритуалов: приготовьте вкусный завтрак, помедитируйте, погуляйте в парке. Главное — не начинать новую рабочую неделю напряженно и хаотично.