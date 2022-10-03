Українська видавчиня та консультантка зі стратегічних комунікацій Світлана Павелецька радить, як можна легко розпочати черговий тиждень життя

П'ять способів полюбити понеділки і почати тиждень правильно.

◘ Плануйте свій понеділок вже у п'ятницю

Щоб після вихідних на вас не сваливалась купа завдань, які необхідно виконати, вам потрібно запланувати свій понеділок заздалегідь. Спочатку складіть список справ, потім призначте окремі завдання на певний день. Таким чином ви організуєте свій тиждень і не будете перевантажені в понеділок.

◘ Визначте проблему і знайдіть рішення

Якщо в неділю ввечері ви з хвилюванням чекаєте ранок понеділка, ймовірно, ви не правильно ставитеся до цього дня. Знайдіть причину вашого неспокою і спробуйте її усунути: почитайте хорошу книгу, займіться йогою, поспілкуйтеся з близькими, сконцентруйтеся на позитивній ноті.

◘ Підготуйте їжу на понеділок в неділю

Приготувавши смачні страви на понеділок, ви будете з нетерпінням чекати цього дня, щоб їх спробувати.

◘ Послухайте музику

Щоб розслабитися і зарядитися позитивною енергією, створіть плейлист з улюбленими піснями і послухайте його вранці в понеділок. Музика допоможе вам поліпшити настрій і сфокусуватися на хорошому.

◘ Уникайте хаосу і напруги

Почніть ранок понеділка з приємних ритуалів: приготуйте смачний сніданок, помедитуйте, погуляйте в парку. Головне — не починати новий робочий тиждень напружено і хаотичною.