Поиск виноватых – одна из основных причин распада отношений во все времена

В жизнь украинцев вошла война. Она принесла разруху и страдания. Нет человека, который бы не ощутил на себе ее смертоносное дыхание. Война изменила реалии.

Рушатся не только дома, мосты и дороги, но и семьи. Чтобы развалился брак, всегда существует ряд причин. Война акцентуализировала некоторые из них.

Я бы выделила несколько основных факторов, влияющих на разрыв отношений.

1. Наличие затянувшихся проблем, которые в шоковых обстоятельствах военных действий обостряются, вызывая еще большее недовольство друг другом.

2. Одиночество. Причем не только "одиночество вдвоем", а фактическое, когда пара оказывается разорвана расстоянием.

3. Невнимание. В трудный момент мы с удвоенной силой жаждем внимания партнера: почувствовать плечо, поговорить, услышать слова поддержки, ощутить, что ты не один. А у многих людей сейчас не хватает моральных сил на проявление эмоций, что по-человечески понятно, но эмоциональная холодность отдаляет пару друг от друга.

4. Поиск виноватых – одна из основных причин распада отношений во все времена! Проще назначить виновных, чем найти совместный выход из тупика, что усугубляет семейный кризис. Помните сакраментальное: "в радости и в горести…"? Сейчас то время, когда следует прекратить взаимные обвинения, обсудить ситуацию и идти в одном направлении. Любое горе легче пережить при поддержке партнера.

5. Изменения. Человек меняется всю жизнь, а война ускоряет течение времени, и мы подстраиваемся и мимикрируем под новые жизненные обстоятельства. Что-то из новых черт может вызывать у партнера недовольство. Не копите в себе раздражение, оно непременно прорвется и смоет даже те теплые чувства, которые остаются у пары.