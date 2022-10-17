Пошук винних – одна з основних причин розпаду відносин у всі часи

У життя українців увійшла війна. Вона принесла розруху та страждання. Немає людини, яка б не відчула на собі її смертоносне дихання. Війна змінила реалії.

Руйнуються не лише будинки, мости та дороги, а й сім’ї. Щоб розвалився шлюб, завжди існує низка причин. Війна акцентуалізувала деякі з них.

Я виділила б кілька основних факторів, що впливають на розрив стосунків.

1. Наявність тривалих проблем, які у шокових обставинах військових дій загострюються, викликаючи ще більше невдоволення одне одним.

2. Самотність. Причому як "самотність удвох ", та фактична, коли пара виявляється розірвана відстанню.

3. Неувага. У скрутний момент ми з подвійною силою прагнемо уваги партнера: відчути плече, поговорити, почути слова підтримки, відчути, що ти не один. А у багатьох людей зараз не вистачає моральних сил на прояв емоцій, що по-людськи зрозуміло, але емоційна холодність віддаляє пару один від одного.

4. Пошук винних – одна з основних причин розпаду стосунків за всіх часів! Простіше призначити винних, ніж знайти спільний вихід із глухого кута, що посилює сімейну кризу. Пам’ятаєте сакраментальне: "в радості та в прикрощі..."? Наразі той час, коли слід припинити взаємні звинувачення, обговорити ситуацію та йти в одному напрямку. Будь-яке горе легше пережити за підтримки партнера.

5. Зміни. Людина змінюється все життя, а війна прискорює плин часу, і ми підлаштовуємося та мімікруємо під нові життєві обставини. Щось із нових рис може викликати у партнера невдоволення. Не накопичуйте роздратування, воно неодмінно прорветься і змиє навіть ті теплі почуття, які залишаються у пари.