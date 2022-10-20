Покупайте натуральный кефир и избегайте со вкусом фруктов

Почему следует включать кефир в свой рацион?

способствует восстановлению баланса кишечной микрофлоры, особенно после курса лечения антибиотиками, пишет диетолог Светлана Фус.

содержит пробиотики, подавляющие рост вредных бактерий в кишечнике, ⁣⁣⠀

богат витаминами А, B2, В12, C, РР, минералами, ферментами и аминокислотами,⁣⁣⠀

повышает иммунные функции организма,⁣⁣⠀

помогает в лечении псориаза, экземы, аутоиммунных и аллергических заболеваний, благотворно влияет на кишечную микрофлору, ⁣⁣⠀

богат легкоусвояемым кальцием и белком,⁣⁣⠀

подходит для людей с легкой формой непереносимости лактозы. В более тяжелых случаях рекомендуется употреблять молочные продукты без лактозы.

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Покупайте натуральный кефир и избегайте со вкусом фруктов. Лучше приобрести натуральный напиток и в домашних условиях добавить к нему свежие или замороженные фрукты и ягоды. Вібирайте кефир с нормальным содержанием жира 3,2%. Помните: кефир, не содержащий жиров, лишен ценных растворимых в них витаминов, таких как A и D.⁣⁣⠀ Плотность не имеет значения при выборе продукта. Густой он или жидкий – это не влияет на питательную ценность и содержание полезных бактерий. Только выбирая густой продукт проверьте нет ли в его составе искусственных загустителей, стабилизаторов и крахмала. Обратите внимание на сроки хранения. Это едва ли не основной индикатор натуральности продукта. Выбирайте тот кефир, который имеет срок годности от 36 часов до 15 суток. Тогда в нем больше живых бактерий, он более полезен.

Кефир, как и желудочный сок, имеют низкое значение рН. Если вы не употребляли другой пищи и выпили кефир, "голодный" желудок еще больше продуцирует сока и вредит своей собственной слизистой. Поэтому худеть на кефирной диете или делать разгрузочные дни на кефире не стоит.

Кефир противопоказан тем, у кого повышена кислотность желудочного сока при гиперацидном гастрите. Его не рекомендуют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при панкреатите.

Для взрослого человека потребление кефира – 200-250 мл в сутки будет достаточным. Старайтесь по возможности регулярно употреблять его в пищу. Питайтесь вкусно и правильно!