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Чому варто вживати кефір щодня - Світлана Фус

Автор
Світлана Фус Світлана Фус
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Для дорослої людини споживання кефіру — 200-250 мл на добу буде достатнім Новина оновлена 20 жовтня 2022, 14:08
Для дорослої людини споживання кефіру — 200-250 мл на добу буде достатнім

Купуйте натуральний кефір і уникайте зі смаком фруктів

Чому варто включати кефір у свій раціон?⁣⁣⠀

  • сприяє відновленню балансу кишкової мікрофлори, особливо після курсу лікування антибіотиками,⁣⁣ пише дієтолог Світлана Фус.
  • містить пробіотики, які пригнічують ріст шкідливих бактерій в кишечнику,⁣⁣⠀
  • багатий вітамінами А, B2, В12, C, РР, мінералами, ферментами і амінокислотами,⁣⁣⠀
  • підвищує імунні функції організму,⁣⁣⠀
  • допомагає в лікуванні псоріазу, екземи, аутоімунних і алергічних захворювань, благодійно впливає на кишкову мікрофлору,⁣⁣⠀
  • багатий легкозасвоюваним кальцієм і білком,⁣⁣⠀
  • підходить для людей з легкою формою непереносимості лактози . У більш важких випадках рекомендується вживати молочні продукти без лактози.⁣⁣⠀

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  1. Купуйте натуральний кефір і уникайте зі смаком фруктів. Краще придбати натуральний напій і в домашніх умовах додати до нього свіжі або заморожені фрукти і ягоди.⁣⁣⠀
  2. Надавайте перевагу кефіру з нормальним вмістом жиру 3,2%. Пам'ятайте: кефір, що не містить жирів, позбавлений цінних розчинних в них вітамінів, таких як A і D.⁣⁣⠀
  3. Щільність не має значення при виборі продукту. Густий він або рідкий — це не впливає на поживну цінність і на вміст корисних бактерій. Тільки вибираючи густий продукт перевірте чи немає в його складі штучних загусників, стабілізаторів і крохмалю.⁣⁣⠀
  4. Звертайте увагу на терміни зберігання. Це чи не основний індикатор натуральності продукту. Обирайте той кефір, який має термін придатності від 36 годин і до 15 діб. Тоді в ньому більше живих бактерій, він більш корисний.⁣⁣⠀

Кефір, як і шлунковий сік мають низьке значення рН. Якщо ви не вживали іншої їжі і випили кефір, "голодний" шлунок ще більше продукує соку і шкодить своїй власній слизовій. Тому худнути на кефірній дієті чи робити розвантажувальні дні на кефірі не варто.⁣⁣⠀

Кефір протипоказаний тим, у кого підвищена кислотність шлункового соку, при гіперацидному гастриті. Його не рекомендують при виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки, а також при панкреатиті.⁣⁣⠀

Для дорослої людини споживання кефіру — 200-250 мл на добу буде достатнім. Намагайтеся по можливості регулярно вживати його в їжу. Харчуйтеся смачно і правильно!

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