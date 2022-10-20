Купуйте натуральний кефір і уникайте зі смаком фруктів

Чому варто включати кефір у свій раціон?⁣⁣⠀

сприяє відновленню балансу кишкової мікрофлори, особливо після курсу лікування антибіотиками,⁣⁣ пише дієтолог Світлана Фус.

містить пробіотики, які пригнічують ріст шкідливих бактерій в кишечнику,⁣⁣⠀

багатий вітамінами А, B2, В12, C, РР, мінералами, ферментами і амінокислотами,⁣⁣⠀

підвищує імунні функції організму,⁣⁣⠀

допомагає в лікуванні псоріазу, екземи, аутоімунних і алергічних захворювань, благодійно впливає на кишкову мікрофлору,⁣⁣⠀

багатий легкозасвоюваним кальцієм і білком,⁣⁣⠀

підходить для людей з легкою формою непереносимості лактози . У більш важких випадках рекомендується вживати молочні продукти без лактози.⁣⁣⠀

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Купуйте натуральний кефір і уникайте зі смаком фруктів. Краще придбати натуральний напій і в домашніх умовах додати до нього свіжі або заморожені фрукти і ягоди.⁣⁣⠀ Надавайте перевагу кефіру з нормальним вмістом жиру 3,2%. Пам'ятайте: кефір, що не містить жирів, позбавлений цінних розчинних в них вітамінів, таких як A і D.⁣⁣⠀ Щільність не має значення при виборі продукту. Густий він або рідкий — це не впливає на поживну цінність і на вміст корисних бактерій. Тільки вибираючи густий продукт перевірте чи немає в його складі штучних загусників, стабілізаторів і крохмалю.⁣⁣⠀ Звертайте увагу на терміни зберігання. Це чи не основний індикатор натуральності продукту. Обирайте той кефір, який має термін придатності від 36 годин і до 15 діб. Тоді в ньому більше живих бактерій, він більш корисний.⁣⁣⠀

Кефір, як і шлунковий сік мають низьке значення рН. Якщо ви не вживали іншої їжі і випили кефір, "голодний" шлунок ще більше продукує соку і шкодить своїй власній слизовій. Тому худнути на кефірній дієті чи робити розвантажувальні дні на кефірі не варто.⁣⁣⠀

Кефір протипоказаний тим, у кого підвищена кислотність шлункового соку, при гіперацидному гастриті. Його не рекомендують при виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки, а також при панкреатиті.⁣⁣⠀

Для дорослої людини споживання кефіру — 200-250 мл на добу буде достатнім. Намагайтеся по можливості регулярно вживати його в їжу. Харчуйтеся смачно і правильно!