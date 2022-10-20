Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко объяснил, почему не стоит ожидать значительных средств от так называемой конфискации российского имущества

Почему не работает конфискация имущества россии в Украине?

Есть технические и юридические проблемы, но главная проблема – это пустой пиар.

Украинские власти реализовали первый "пилотный" прецедент. Высший антикоррупционный суд 1 сентября принял положительное решение по иску Минюста о конфискации украинских активов российского олигарха Владимира Евтушенкова, председателя совета директоров корпорации АФК "Система". Но как оказалось, ничего интересного там нет. Фактически это 17 объектов недвижимости общей площадью более 100 тыс. кв. м, а также доли в 5 предприятиях. Но дело в том, что эти предприятия давно "умерли", то есть не ведут хозяйственную деятельность. Все они находятся в Запорожье: АО "Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения", ООО Научно инженерный центр "ЗТЗ-Сервис", ООО "Электрозавод-ВИТ" и т.д. Как результат конфисковали то, что и не требовалось давно.

Поймите, очень часто бизнес имеет цену, когда его владелец им управляет, но если забрать эти активы, то стоимость этого бизнеса фактически обесценивается. Есть очень много активов российских бизнесменов, но эти активы либо в залоге, либо в долгах, либо могут работать только в кооперации с рф. А просто так они никому не нужны.

Планируют в ближайшее время забрать принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске Николаевский глиноземный завод, входящий в российский холдинг ГМС сумской завод "Насосэнергомаш", владельцами которого являются Герман Цой и Владимир Лукьяненко, автозаправочную сеть "Татнефть", но уже без топлива и с большими долгами за ранее поставленное топливо и 20 тыс. старых ж/д вагонов, принадлежащих разным российским грузоперевозчикам.

Даже если получится перепродать это имущество, сумма средств будет мизерной и в сотни раз меньше, чем ущерб, причиненный российской армией украинской экономике.

В большой степени вся эта конфискация – это большой пиар. Такой же, как после Майдана, был аналогичный пиар — конфискуем средства Януковича и его окружения и за счет этих средств сделаем пенсии в Украине, как в ЕС.

Горькая, но, к сожалению, правда, и это нужно знать…