Голова Українського аналітичного центру Олександр Охріменко пояснив, чому не варто очікувати значних коштів від так званої конфіскації російського майна

Чому не працює конфіскація майна росії в Україні?

Є технічні і юридичні проблеми, але головна проблема, це пустий піар.

Українська влада реалізувала перший "пілотний" прецедент. Вищий антикорупційний суд 1 вересня ухвалив позитивне рішення за позовом Мін'юсту про конфіскацію українських активів російського олігарха Володимира Євтушенкова, голову ради директорів корпорації АФК "Система". Але як виявилося, нічого цікавого там немає. Фактично це 17 об'єктів нерухомості загальною площею понад 100 тис. кв. м, а також частки у 5 підприємствах. Але річ у тому, що ці підприємства давно "померли" , тобто, не ведуть господарчу діяльність. Усі вони знаходяться у Запоріжжі: АТ "Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування", ТОВ Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс", ТОВ "Електрозавод-ВІТ" тощо. Як результат конфіскували те, що і не було потрібно давно.

Зрозумійте, дуже часто бізнес має ціну, коли його власник ним керує, але якщо забрати ці активи, то вартість цього бізнесу фактично знецінюється. Є дуже багато активів російських бізнесменів, але ці активи або в заставі, або в боргах, або можуть працювати лише в кооперації із рф. А просто так вони нікому не потрібні.

Планують найближчим часом забрати Миколаївський глиноземний завод, що належить російському олігарху Олегу Дерипасці, сумський завод "Насосенергомаш", що входить до російського холдингу ГМС, власниками якого є Герман Цой та Володимир Лук'яненко, автозаправну мережу "Татнафта" але уже без палива і з великими боргами за раніше поставлене паливо та 20 тис старих ж/д вагонів, що належать різним російським вантажоперевізникам.

Навіть якщо вийде перепродати це майно, сума коштів буде мізерною і у сотні разів менше, ніж шкоди, яку завдала російська армія українські економіці.

У великій мірі уся ця конфіскація це великий піар. Такий же, як після Майдану був аналогічний піар — конфіскуємо кошти Януковича і його оточення і за рахунок цих коштів зробимо пенсії в Україн, як в ЄС.

Гірка, але на жаль, правда, і це потрібно знати…