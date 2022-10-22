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путину нужна картинка, как натовский солдат или авиация убивают русских - Давид Сакварелидзе

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Давид Сакварелидзе Давид Сакварелидзе
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путину нужна картинка, как натовский солдат или авиация убивают русских

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе рассказал, зачем россии дальнейшая эскалация конфликта

Возможно посчитаете меня сумасшедшим, но не вылазит из головы одна мысль: почему-то кажется, что путин будет стараться пихать усатого таракана в войну или идти на любую эскалацию НЕ из-за уверенности в успешности военной операции с севера, а по одной единственной причине: каким-то образом втянуть Польшу в войну!

Ему нужна картинка, как натовский солдат или авиация убивают русских! Это единственный способ сохранить лицо в самой россии и продемонстрировать уже прямую конфронтацию с НАТО. Мотивировать коллективное быдло для более успешной мобилизации или же просто подтолкнуть к паузе в войне — мол, вот нужно набраться сил и ударить по НАТО ещё сильнее!

Второй вариант — это тактический ядерный удар, даже если в ответ получит конвенциональный удар от стран НАТО по его войскам на территории Украины, как это публично озвучивалось. Возможно именно этот удар ему и нужен для того, чтобы оправдать свои провалы!

Возможно звучит немного бредово и нелогично. Но у него нет никаких других вариантов, чтобы удержаться при власти.

Очень хочу ошибаться.

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Теги:
#Украина #Польша #Россия #Беларусь #Блог #Давид Сакварелидзе