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путіну потрібна картинка, як натовський солдат чи авіація вбивають росіян - Давід Сакварелідзе

Автор
Давід Сакварелідзе Давід Сакварелідзе
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Автор
путіну потрібна картинка, як натовський солдат чи авіація вбивають росіян Новина оновлена 22 жовтня 2022, 21:31

Колишній заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе розповів, навіщо росії потрібна подальша ескалація конфлікту

Можливо порахуєте мене божевільним, але не вилазить з голови одна думка: чомусь здається, що путін намагатиметься пхати вусатого таргана у війну або йти на будь-яку ескалацію НЕ через впевненість в успішності військової операції з півночі, а з однієї єдиної причини: якимось чином втягнути Польщу у війну!

Йому потрібна картинка, як натовський солдат чи авіація вбивають росіян! Це єдиний спосіб зберегти обличчя в самій росії та продемонструвати вже пряму конфронтацію з НАТО. Мотивувати колективне бидло для успішнішої мобілізації або просто підштовхнути до паузи у війні — мовляв, ось треба набратися сил і вдарити по НАТО ще сильніше!

Другий варіант — це тактичний ядерний удар, навіть якщо у відповідь отримає конвенційний удар від країн НАТО по його військах на території України, як це публічно озвучувалося. Можливо, саме цей удар йому і потрібен для того, щоб виправдати свої провали!

Можливо звучить трохи маревно та нелогічно. Але він не має жодних інших варіантів, щоб утриматися при владі.

Дуже хочу помилятися.

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Теги:
#Україна #Польща #Росія #Білорусь #Блог #Давид Сакварелідзе