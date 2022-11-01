Особенно полезным после переживаний будет простое созерцание чего угодно

2 очень простых действия, которые позволят психике гармонично проходить стресс

Дышите, не замирайте

Одновременно переживаем осознанно и глубоко дышим, при этом не чередуя, а одновременно, не замирая дыханием и не отодвигая переживания.

В страхе, переживаниях постарайтесь дышать – простой совет, а эффект невероятный. Самое интересное, что это не так автоматически, как кажется. Когда мы боимся, переживаем, наше дыхание замирает, тревога разрастается, страх остается даже в теле, мышцах. Если вы в этот момент осознанно глубоко дышите – вы позволите тревоге правильно высвобождаться, без борьбы, в принятии.

Дайте себе задачу отныне за этим следить: догнал страх – вы его осознаете, перевариваете, думаете чего боитесь и все это сопровождается глубоким дыханием

Смотрите

Особенно полезным после переживаний будет простое созерцание чего угодно, например природы или наблюдение людей. В созерцании мозг переходит в другое состояние и может перезагрузиться. Или даже "зависание". Думаю, вы замечали, будто смотрите в никуда, будто и здесь, и нигде – это тоже режим перезагрузки. Так вот сейчас он нужен чаще обычного.

Берегите себя и свою психику, в это время для нее непростой период, но очень важный. Но сейчас ей как никогда нужна ваша помощь и сознательная забота.