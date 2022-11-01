Особливо корисним після переживань буде просте споглядання чого завгодно

2 дуже простих дії, які дозволять психіці гармонійніше проходити стрес

Дихайте, не завмирайте

Одночасно переживаємо усвідомлено і глибоко дихаємо, при цьому не чергуючи, а одночасно, не завмираючи диханням і не відсуваючи переживання

У страху, переживаннях постарайтеся дихати — проста порада, а ефект неймовірний. Найцікавіше, що це не так автоматично, як здається. Коли ми боїмося, переживаємо, наше дихання завмирає, тривога розростається, страх залишається навіть у тілі, у м‘язах. Якщо ви в цей момент усвідомлено глибоко дихаєте-ви дозволите тривозі правильно вивільнятися, без боротьби, в прийнятті.

Дайте собі завдання відтепер за цим слідкувати: наздогнав страх- ви його усвідомлюєте, перетравлюєте, думаєте чого боїтеся і все це супроводжується глибоким диханням

Споглядайте

Особливо корисним після переживань буде просте споглядання чого завгодно, наприклад, природи чи спостереження людей. У спогляданні мозок переходить в інший стан і може перезавантажитися. Чи навіть "зависання". Думаю, ви помічали, ніби дивитеся в нікуди, ніби й тут, і ніде – це також режим перезавантаження. Так от зараз він потрібен частіше, ніж звичайно.

Бережіть себе та свою психіку, у цей час для неї непростий період, але дуже важливий. Та зараз їй, як ніколи, потрібна ваша допомога та свідома турбота.