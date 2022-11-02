Блогер, главный редактор "Петр и Мазепа" Макс Гадюкин прокомментировал заявления россиян о ядерном оружии

Медведев снова пригрозил нам ядерным оружием. И что? Хіба ж то вперше?

Говорит Димон, что ядерка в случае поражения России неизбежна. Мол, иначе Украина восстановит свою территориальную целостность, то есть нарушит территориальную целостность т.н. РФ.

Что? Их целостность сломается от нашей? Бздимон, чет странная целостность.

Сначала на нас напала империя с запасом советского оружия и техники. Топтать нашу землю шла военная элита так называемой РФ. Потом у врага стало меньше личного состава. И техники. А пока мы считали сожженные танки, отъехавших Ванек в канаве не считал вообще никто. И теперь враг позорится. Ой, рятуйте-рататуйте, [модерация] дали! Ядеркой врежу!

Ой, да пошел ты на [модерация], Димон. Грозит нам чиновник не первого ранга, влияющий на количество скрепок посреди стола. Грозит человек, уже грозивший за Крымский мост судным днем. Мост [модерация]. Судный день оказался супным, и теперь маэстро снова угрожает.

Знаете, бомж тоже может угрожать ядеркой. Что характерно, у него столько же шансов применить ракеты, сколько у Железной Чмони. Не бояться же нам бомжа. Не бояться же Медведева.

Больше поверил бы, что он снимет носки – за это биологическое оружие хоть отвечает.

Я не буду призывать к подвигу. Хочу от вас лишь одного: не вестись. Враг скатился до базарной лексики, он машет кулаками с одной надеждой: что вас поплавит и драки не будет. Но драка уже идет. Более того, наш супостат выхватывает в ней таких [модерация], что скоро мать родная не узнает.

Не тратьте деньги на вещи, тратьте на победы. Какая разница, сколько твоим кедам, если России больше нет? Пока есть, да. Но слова Медведева намекают, что в ход пошли последние аргументы.

Мы все делаем правильно. Большой ценой и с опозданием, но все же делаем.

Врагу очень больно. Он такого не ожидал, вторгаясь на нашу землю. Украина предельно хороша. Когда-то войны шли десятилетиями – а здесь спустя 2/3 года ядерная держава воет, обхватив [модерация] "Сармат". Я не про бутылку пива, хотя и про нее тоже.

Пусть враг лепит восклицательные знаки, пусть увязнет в своих запятых.

Зато Украина поставит точку.