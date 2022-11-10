Украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь прокомментировал новость о масштабном сокращении в Кабмине

Приготовьте помидоры, чтоб в меня бросать.

Я против сокращения численности чиновников.

Постойте, еще не бросайте помидоры, дайте высказаться.

Я против сокращения численности чиновников, потому что каждое сокращение ведет к увеличению количества чиновников.

Я изучаю этот вопрос много лет и могу утверждать, что это так, за небольшими исключениями. Между прочим, осенью 2015 года мы с друзьями и волонтерами-юристами провели функциональный аудит большей части тогдашних министерств. А потом я два года был членом команды, разрабатывавшей реформу государственного управления. Так что имею определенные наблюдения.

Возьмем какое-нибудь министерство. К примеру, сегодня в нем 400 человек. У них есть некоторое количество функций. Мы сокращаем численность до 100. Функции остаются – их нельзя убрать, они записаны в сотнях законов, которые изменить просто нереально (если вы смените один, то остальные автоматически не изменятся). Почти каждый из тысяч действующих законов возлагает на министерство какие-то обязанности. Юристы министерства тщательно вычитывают все законы и составляют список — что министерство должно делать, а затем под эти функции вырисовывается структура министерства, а работа разбрасывается между сотрудниками. Не выполнять функции невозможно – это прямое нарушение законов.

Итак, мы сократили численность чиновников с 400 до 100, одновременно функции остались. 100 не могут справиться с их исполнением. И тогда для выполнения этих функций создается новая структура, на которую передаются эти функции. Но поскольку каждая структура, кроме основных, поддерживающих и управляющих бизнес-процессов, то и новая структура без них не обойдется. Кроме того, новая структура не может использовать ресурсы старой для определенных необходимых вспомогательных работ. Итак, новая структура (или структуры) будет иметь около 400 сотрудников, и то в лучшем случае. Значит, было 400, стало 100+400=500. Если вы думаете, что такого быть не может, вы ошибаетесь — именно так бывало при всех предыдущих сокращениях.

Простые быстрые решения не работают.

Следовательно, нужно сокращать функционал, но это сделать невозможно, потому что некому. Нет ресурса на то, чтобы написать, подготовить и протолкнуть сотни законопроектов (а в процессе этой работы добрые люди туда напихают кучу разных правок, которые не имеют отношения к министерствам, но аккуратно переводят деньги из вашего кармана в какой-то другой, — так обычно бывает, и потом надо все вылавливать, растягивая процесс на годы). А без сокращения функционала сокращение чиновников ведет к росту их численности.

Конечно, можно создать министерство реформ и поручить ему провести все реформы, а затем самоликвидироваться. Но поскольку самоликвидироваться никто не хочет, то это министерство будет тормозить и останется существовать навсегда, пока его не убьют во время какой-то очередной реорганизации, создав два новых. А потом снова их объединят.

Простые быстрые решения не работают.

Как там помидоры? Смотрите, не раздавите их, пока я заканчиваю.

Когда проблема не имеет решения, нужно искать его на следующем уровне сложности. (Мы учим это делать в Школе нового мышления, но она временно приостановила учебный процесс, пока продолжается активная фаза войны. Конец рекламной паузы.)

Нельзя изменить систему изнутри системы — нужно выйти за ее пределы. Но вместе с тем, чтобы изменить систему, нужно быть ее частью. Выход из этого противоречия – на следующем уровне сложности.

Идея реформы государственного управления заключалась в том, чтобы создать внутри каждого #министерства "оранжерею", где родится новое министерство, которое выпорхнет из старого, как бабочка из кокона, выбросив ненужные оставшиеся. Команда, которая произведет необходимые изменения "под себя" и останется. Команда, которая обрежет функционал, оставив лишь тот минимум, который реально необходим Украине будущего.

Тогда не сложилось, потому что помешали, с одной стороны, популистское стремление держать низкие зарплаты госслужащих; с другой стороны — сопротивление системы новым правилам отбора (то же имеем сейчас в судебной реформе, и понятно, как это преодолеть, но невероятно сложно, когда на то нет поддержки ни политического руководства, ни рядовых граждан; да, я именно вас имею в виду, не прячьте глаза за помидором).

Так же как поспешное сокращение приводит к увеличению численности и затрат, так же и наоборот: путь к продуманному сокращению ведет через временное увеличение численности и затрат. Разумеется, это может делать только сильный политический лидер, уверенный в правоте своего дела и способный объяснить гражданам сложные вещи.

Что же можно сделать прямо сейчас?

Сконцентрироваться не на сотнях чиновников министерств, а на десятках тысяч чиновников разных служб — там можно получить не такой красивый, но гораздо более весомый и устойчивый результат.

1. Провести налоговую реформу, которая радикально упростит администрирование и позволит сократить большинство налоговиков. Большинство налоговиков занимается ручным управлением.

2. Провести таможенную реформу, что радикально упростит контроль и позволит сократить значительную часть таможенников. Ситуация на таможне аналогична налоговой, только хуже.

3. Провести тотальную приватизацию, что позволит сократить огромную армию чиновников, управляющих государственной собственностью (должно остаться 30 стратегических госпредприятий, а сейчас в сто раз больше).

4. Ввести во всех контрольных органах риск-ориентированный принцип проведения проверок, сконцентрирующийся на тех точках, где имеется большой риск нарушений и угроза общественным интересам, и прекратить "чистить" киоски с шаурмой.

5. Ввести принцип личной ответственности контролера за заведомо неправовое решение относительно субъекта предпринимательской деятельности — и не нужно будет увольнять чиновников, потому что они сами увольняются, упустив возможности хорошей жизни за счет других.

6. Отменить глупый принцип, согласно которому государство, проиграв в суде, обязательно и автоматически должно подавать апелляцию, а проиграв второй раз — и кассацию (это и суды разгрузит).

7. Наконец, посягнуть на святое — принцип персонального ответа на обращение граждан, ныне отвлекающий примерно половину ресурсов каждого министерства.

Вместо быстрых красивых несбывшихся решений следует принимать непонятные народу медленные, но результативные.

Бросайте ваши помидоры.