В Украине могут сократить треть министерств: без кого можем обойтись

В Кабмине значительно сократится численность штата сотрудников

В Кабинете министров Украины планируются масштабные сокращения. Правительство намерено объединены некоторые министерства в одно.

В среду, 9 ноября, состоялось совещание президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также вице-премьерами и несколькими членами правительства, на котором они обсудили перестройку структуры Кабмина. Об этом сообщает издание ZN.UА. В ходе совещания было принято решение об изменении количества министерств в Кабмине. Их планируют сократить с 20 до 14.

Отмечается, что изменения не коснутся Министерства энергетики, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства финансов, Министерства иностранных дел и Министерства юстиции. Также планируется создание Центра правительства, которое будет подчиняться премьер-министру.

Как будет выглядеть структура министерств:

Документ предусматривает сокращение штата сотрудников министерств и других органов центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ):

В центральных аппаратах министерств количество сотрудников будет сокращено с 9 200 до 2 800;

В территориальных органах министерств сокращения коснутся практически 10 тысяч сотрудников — с 17 тысяч до более чем 7 тысяч;

В центральных аппаратах других ЦОИВ штат будет сокращен с 13 тысяч до 4 300 сотрудников;

В терорганах других ЦОИВ планируется сокращение практически половины сотрудников — с около 80 до более 40 тысяч.

Напомним, что ранее Верховная Рада уволила с должности министра социальной политик Марину Лазебную. За увольнение министра с должности проголосовали 277 парламентариев.