В Україні можуть скоротити третину міністерств: що дізналися журналісти

У Кабміні значно скоротиться чисельність штату співробітників

У Кабінеті міністрів України плануються масштабні скорочення. Уряд має намір об'єднати деякі міністерства в одне.

У середу, 9 листопада, відбулася нарада президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, а також віцепрем’єрами та кількома членами уряду, на якій вони обговорили перебудову структури Кабміну. Про це повідомляє видання ZN.UA. У ході наради було ухвалено рішення про зміну кількості міністерств у Кабміні. Їх планують скоротити із 20 до 14.

Зазначається, що зміни не стосуватимуться Міністерства енергетики, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства освіти та науки, Міністерства фінансів, Міністерства закордонних справ та Міністерства юстиції.

Також планується створення Центру уряду, який підпорядковуватиметься прем’єр-міністру.

Як виглядатиме структура міністерств:

Документ передбачає скорочення штату співробітників міністерств та інших органів центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ):

У центральних апаратах міністерств кількість співробітників буде скорочено з 9200 до 2800;

У територіальних органах міністерств скорочення торкнуться практично 10 тисяч співробітників — з 17 тисяч до більш ніж 7 тисяч;

У центральних апаратах інших ЦОВВ штат буде скорочено з 13 тисяч до 4300 співробітників;

У терорганах інших ЦОВВ планується скорочення майже половини співробітників — близько 80 до понад 40 тисяч.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада звільнила з посади міністра соціальної політики Марину Лазебну. За звільнення міністра з посади проголосували 277 парламентарів.