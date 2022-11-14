Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит") рассказал о серьезных проблемах с устаревшими гаубицами Д-1

По поводу появления у россиян в зоне боевых действий 152-мм гаубиц Д-1 эпохи Второй мировой войны начался тотальный кринж.

Во-первых, сейчас их на Донбасском плацдарме не более тридцати, хотя первоначально планировалось обеспечить 20 батарей, но вышло выжать чуть более десятка. Спросите где остальные? Думаю, все ожидают ответа — уничтожены ВСУ. Но, нет. Точнее, не совсем и все. Но это уже — во-вторых.

Во-вторых. Некоторое время назад я регулярно писал о выработанном ресурсе стволов российской артиллерии. И Д-1, 1943-1949 годов производства не исключение. Им стволы рвёт. Знатно рвёт. Но не только из-за уставшего металла, так сказать. А это уже — в-третьих.

В-третьих. Оккупанты стали получать не только гаубицы эпохи Второй мировой войны, но и специфический боекомплект к ним!

Например, снаряды 53-ОФ-530 и жуткая жуть, 53-Г-530 для взлома укрепрайонов ВСУ. Результат? Самоподрыв в канале ствола.

Я так понимаю, для российского командования уже не только чмобики мясо на убой, но и артиллеристы, которые даже в советской армии ценились поболее пехоты.