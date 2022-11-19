Блогер, писатель и один из основателей "Демсокиры" Юрий Гудыменко рассказал, к чему готовиться россиянам в Украине

Твоё будущее, российский солдат, крайне ху*во.

Даже если ты выживешь на нашей войне. Даже если останешься цел телом, не нарвёшься на осколок, не наступишь на свой же "Лепесток". Даже если тебя не контузит, даже если не обожжёт.

Ты вернёшься в свой Мухосранск как солдат проигранной войны. Никто не любит проигравших: они напоминают о позоре. Не будет тебе дней победы, не будет ежегодных поздравлений, не будет благодарности в глазах окружающих. Будет палёный, как твоя жизнь, алкоголь, запущенный цирроз и дешёвая смерть в бесплатной больнице.

Не веришь мне – спроси "афганцев" или ветеранов Первой чеченской. Только будет ещё хуже.

Денег ведь не будет. Вы все будете платить репарации. Все, кто выживет, конечно. И пусть живые оплатят поступки мёртвых.

Будет бедность. Будет позор. Тебя будут винить во всём. Тебя, солдата, проигравшего войну.

И всё это время на глазах у тебя и таких, как ты будет хорошеть моя страна. Нам тоже не будет просто. Нам будет очень тяжело. Но мы похороним своих мёртвых и оживим разрушенные города. А вы будете смотреть на это остекленевшими глазами из-за незастекленных окон. Невыездные. Ненужные. Неживые.

У тебя впереди позор и нищета, российский солдат. Но только в том случае, если ты не умрёшь здесь, на моей земле.

А ты, конечно, умрёшь.