Блогер, письменник та один із засновників "Демсокіри" Юрій Гудименко розповів, до чого готуватися росіянам в Україні

Твоє майбутнє, російський солдат, украй ху**ве.

Навіть якщо виживеш на нашій війні. Навіть якщо залишишся з цілим тілом, не нарвешся на уламок, не наступиш на свій же "Пелюсток". Навіть якщо тебе не контузить, навіть якщо не обпалить.

Ти повернешся до свого Мухосранська як солдат програної війни. Ніхто не любить тих, хто програв: вони нагадують про ганьбу. Не буде тобі днів перемоги, не буде щорічних поздоровлень, не буде подяки в очах оточуючих. Буде палений, як твоє життя, алкоголь, запущений цироз та дешева смерть у безплатній лікарні.

Не віриш мені – запитай "афганців" чи ветеранів Першої чеченської. Тільки буде ще гірше.

Адже грошей не буде. Ви всі платитимете репарації. Усі, хто виживе, звісно. І хай живі оплатять вчинки мертвих.

Буде бідність. Буде ганьба. Тебе звинувачуватимуть у всьому. Тебе, солдата, який програв війну.

І весь цей час на очах у тебе і таких, як ти гарнішатиме моя країна. Нам також не буде просто. Нам буде дуже тяжко. Але ми поховаємо своїх мертвих та оживимо зруйновані міста. А ви будете дивитися на це засклянілими очима через незасклені вікна. Невиїзні. Непотрібні. Неживі.

У тебе попереду ганьба та злидні, російський солдат. Але тільки в тому випадку, якщо ти не помреш тут, на моїй землі.

А ти, звісно, помреш.