Блогер и политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, чем могут обернуться обстрелы украинских энергосетей

Удары по критической инфраструктуре в Украине могут обернуться глобальной катастрофой для всей Европы. И отнюдь не энергетической.

Как известно, после недавнего массированного ракетного удара по энергетической системе Украины на себе ощутила проблемы с отключением электроснабжения и Молдова. Кроме того, хочу напомнить, что Украина была экспортёром электроэнергии и поставляла её не только в Молдову, но и Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию.

Разумеется, отсутствие этих поставок сказываются и на энергетику этих стран, а так же вынуждают искать решение проблемы на внутриевропейском рынке. Но настоящая угроза в другом.

Нарушение стабильного внешнего энергообеспечения влияет на работу АЭС. Находясь в постоянном стрессовом состоянии, в какой-то момент, система внешнего энергообеспечения даст сбой и может произойти непоправимое.

Фактически, российские оккупанты своими террористическими атаками по объектам критической инфраструктуры Украины терроризирует не только гражданское, мирное население, но и ставят под угрозу катастрофы страны ЕС и не ЕС одного.

Осознаёт ли эту угрозу российское командование – вопрос неоднозначный, с учётом вообще отстающей сознательности РОВ. Понимают ли в Европе, что энергетический кризис в Украине это нечто большее, чем проблемы украинцев со светом, теплом и водоснабжением, ставящие их на положение борьбы за выживание? Думаю, постепенно, но это осознают.

А потому, давление на россию ООН, МАГАТЭ и множества других международных организаций, по большей части демонстрировавших в последнее время аморфность, нежели активность, жизненно необходимо не только Украине, но и всему миру в целом.

Безумная обезьяна с гранатой, россия, затеяла очень опасную террористическую игру, в которой её нужно остановить раньше, чем это тупое животное не выдернуло чеку. Хотя, зря я так про обезьян… Они гораздо умнее и рассудительнее россиян.