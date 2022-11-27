Блогер та політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, чим можуть обернутися обстріли українських енергомереж

Удари по критичній інфраструктурі в Україні можуть призвести до глобальної катастрофи для всієї Європи. І аж ніяк не енергетичною.

Як відомо, після нещодавнього масованого ракетного удару по енергетичній системі України на собі відчула проблеми з відключенням електропостачання та Молдова. Крім того, хочу нагадати, що Україна була експортером електроенергії та постачала її не лише до Молдови, а й до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини.

Зрозуміло, відсутність цих поставок позначаються і на енергетиці цих країн, а також змушують шукати розв'язання проблеми на внутрішньоєвропейському ринку. Але справжня загроза в іншому.

Порушення стабільного зовнішнього енергозабезпечення впливає на роботу АЕС. Перебуваючи у постійному стресовому стані, у якийсь момент система зовнішнього енергозабезпечення дасть збій і може статися непоправне.

Фактично, російські окупанти своїми терористичними атаками по об’єктах критичної інфраструктури України тероризують не лише громадянське, мирне населення, а й ставлять під загрозу катастрофи країни ЄС і не одного ЄС.

Чи усвідомлює цю загрозу російське командування – питання неоднозначне, з урахуванням взагалі відсталої свідомості РОВ. Чи розуміють у Європі, що енергетична криза в Україні це щось більше, ніж проблеми українців зі світлом, теплом та водопостачанням, які ставлять їх на становище боротьби за виживання? Думаю, поступово, але це усвідомлюють.

А тому тиск на росію ООН, МАГАТЕ та безлічі інших міжнародних організацій, які здебільшого демонстрували останнім часом аморфність, ніж активність, життєво необхідний не тільки Україні, а й усьому світу в цілому.

Шалена мавпа з гранатою, росія, затіяла дуже небезпечну терористичну гру, в якій її потрібно зупинити раніше, ніж ця тупа тварина не висмикнула чеку. Хоча, даремно я так про мавп... Вони набагато розумніші й розважливіші за росіян.