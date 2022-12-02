Предприниматель Алексей Давыденко – о том, почему на 10 месяце агрессии нельзя быть в одной команде с теми, кто не понимает вины россии в войне

С 2014 года мы с радостью берем в свою команду перелесенцев из Донбасса.

Вот и вчера.

Я проводил собеседование с девушкой из Мариуполя.

Прекрасное резюме.

10 лет работы на одном месте и с подтверждением нужной нам специальности.

– Когда вы приехали в Киев?

– Два месяца назад.

– А до того полгода были в Мариуполе?

– Нет, в России.

– Сколько времени вы провели в России?

– Ну до сентября. Сын не поступил в школу в Ростове и мы уехали.

– А если бы поступил?

– Ну конечно же, остались бы там жить.

На этом этапе собеседование можно было бы окончить, но мне казалось что я ее неправильно понял.

- То есть после всего, что произошло с Мариуполем и Украиной, вы были готовы остаться жить в россии?

– А какая вам разница!? Если я вам подходит по профессиональным навыкам, какая вам разница, кого я поддерживаю и где я готова жить?

– Для нас есть разница.

– Я уже столько пережила. У меня отняли мой дом.

– А кто отнял? Кто в этом виноват?

– Война виновата.

– Но у этой войны есть агрессор. Назовите пожалуйста страну, которая виновата во всем, что с вами произошло.

– Зачем вы меня втягиваете в свою политику. Вы же ищете сотрудника, вот и скажите, подхожу ли я вам как работник или нет?

Честно.

На 10 месяце войны после всего того горя, которое россия уже принесла моей стране слышать такие слова в столице Украины — это какой-то сюр.

– Нет, не подходите.

– Скажите почему? Только потому, что я готова жить в россии.

- Вы пожалуй прекрасный специалист, но время, когда были нужны исключительно профессиональные качества, к сожалению навсегда ушло.

Вы взрослый человек.

Если на 10 месяце военной агрессии, после Бучи, Ирпеня, Мариуполя и Изюма, после тысяч замученных гражданских и десятков тысяч погибших украинских военных, вы не понимаете, кто в этом виноват и готовы жить в россии.

Это мировоззренческие разногласия.

Мы не сможем находиться с вами в одном офисе и одной команде.

Она встала и пошла на выход, а в заключение сказала:

– Я легко могла сказать вам неправду, которая бы вам понравилась и получить эту работу. Но я сказала вам как есть, и осталась без работы.

- Будь моя воля, вы бы остались не только без работы, но и без украинского гражданства.

Без четкой, понятной проукраинской позиции вам здесь не рады.

Здесь.

Это не в нашей компании и не в Киеве.

Здесь — это в Украине.

Напомним, что ранее Алексей Давыденко сравнил возможности украинцев и европейцев в разных сферах жизни и пришел к необычным выводам.

Источник: Фейсбук Алексея Давыденко