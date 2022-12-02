Без четкой проукраинской позиции вам в Украине не рады - Алексей Давиденко
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Предприниматель Алексей Давыденко – о том, почему на 10 месяце агрессии нельзя быть в одной команде с теми, кто не понимает вины россии в войне
С 2014 года мы с радостью берем в свою команду перелесенцев из Донбасса.
Вот и вчера.
Я проводил собеседование с девушкой из Мариуполя.
Прекрасное резюме.
10 лет работы на одном месте и с подтверждением нужной нам специальности.
– Когда вы приехали в Киев?
– Два месяца назад.
– А до того полгода были в Мариуполе?
– Нет, в России.
– Сколько времени вы провели в России?
– Ну до сентября. Сын не поступил в школу в Ростове и мы уехали.
– А если бы поступил?
– Ну конечно же, остались бы там жить.
На этом этапе собеседование можно было бы окончить, но мне казалось что я ее неправильно понял.
- То есть после всего, что произошло с Мариуполем и Украиной, вы были готовы остаться жить в россии?
– А какая вам разница!? Если я вам подходит по профессиональным навыкам, какая вам разница, кого я поддерживаю и где я готова жить?
– Для нас есть разница.
– Я уже столько пережила. У меня отняли мой дом.
– А кто отнял? Кто в этом виноват?
– Война виновата.
– Но у этой войны есть агрессор. Назовите пожалуйста страну, которая виновата во всем, что с вами произошло.
– Зачем вы меня втягиваете в свою политику. Вы же ищете сотрудника, вот и скажите, подхожу ли я вам как работник или нет?
Честно.
На 10 месяце войны после всего того горя, которое россия уже принесла моей стране слышать такие слова в столице Украины — это какой-то сюр.
– Нет, не подходите.
– Скажите почему? Только потому, что я готова жить в россии.
- Вы пожалуй прекрасный специалист, но время, когда были нужны исключительно профессиональные качества, к сожалению навсегда ушло.
Вы взрослый человек.
Если на 10 месяце военной агрессии, после Бучи, Ирпеня, Мариуполя и Изюма, после тысяч замученных гражданских и десятков тысяч погибших украинских военных, вы не понимаете, кто в этом виноват и готовы жить в россии.
Это мировоззренческие разногласия.
Мы не сможем находиться с вами в одном офисе и одной команде.
Она встала и пошла на выход, а в заключение сказала:
– Я легко могла сказать вам неправду, которая бы вам понравилась и получить эту работу. Но я сказала вам как есть, и осталась без работы.
- Будь моя воля, вы бы остались не только без работы, но и без украинского гражданства.
Без четкой, понятной проукраинской позиции вам здесь не рады.
Здесь.
Это не в нашей компании и не в Киеве.
Здесь — это в Украине.
Напомним, что ранее Алексей Давыденко сравнил возможности украинцев и европейцев в разных сферах жизни и пришел к необычным выводам.
Источник: Фейсбук Алексея Давыденко
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