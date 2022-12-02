Без чіткої проукраїнської позиції вам в Україні не раді - Олексій Давиденко
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Підприємець Олексій Давиденко – про те, чому на 10-му місяці агресії не можна бути в одній команді з тими, хто не розуміє провини росії у війні
З 2014 року ми з радістю беремо в свою команду перелесенців з Донбасу.
От і вчора.
Я проводив співбесіду з дівчиною з Маріуполя.
Прекрасне резюме.
10 років роботи на одному місці і з підтвердженням потрібного нам фаху.
- Коли ви приїхали в Київ?
- Два месяца назад.
- А до того півроку були в Маріуполі?
- Нет, в России.
- Скільки часу ви провели в росії?
- Ну до сентября. Сын не поступил в школу в Ростове, и мы уехали.
- А якби поступив?
- Ну конечно же остались бы там жить.
На цьому етапі співбесіду можна було б закінчити, але мені здавалося що я її не правильно зрозумів.
- Тобто після всього що сталося з Маріуполем і Україною, ви були готові залишитися жити в росії?
- А какая вам разница!? Если я вам подхожу по профессиональным навыкам, какая вам разница, кого я поддерживаю и где я готова жить?
- Для нас є різниця.
- Я уже столько пережила. У меня отняли мой дом.
- А хто відняв? Хто в цьому винен?
- Война виновата.
- Але у цій війни є агресор. Назвіть будь ласка країну яка винна в усьому що з вами сталося.
- Зачем вы меня втягиваете в свою политику. Вы же ищете сотрудника, вот и скажите, подхожу я вам как работник или нет?
Чесно.
На 10 місяці війни після всього того горя яке росія вже принесла моїй країні чути такі слова в столиці України — це якийсь сюр.
- Ні, не підходите.
- Скажите почему? Только потому, что я готова жить в россии.
- Ви мабудь прекрасний фахівець, але час, коли були потрібні виключно професійні якості, на жаль, назавжди пішов.
Ви доросла людина.
Якщо на 10 місяці військові агресії, після Бучі, Ірпеня, Маріуполя і Ізюма, після тисяч закатованих цивільних і десятків тисяч загиблих українських військових, ви не розумієте хто в цьому винен і готові жити в росії.
То це світоглядні розбіжності.
Ми не зможемо знаходитися з вами в одному офісі і одній команді.
Вона встала і пішла на вихід, а на останок сказала:
- Я легко могла сказать вам не правду, которая бы вам понравилась и получить эту работу. Но я сказала вам как есть и осталась без работы.
- Була б моя воля, ви би залишилися не тільки без роботи, а й без українського громадянства.
Без чіткої, зрозумілої проукраїнської позиції вам тут не раді.
Тут.
Це не в нашій компанії і не в Києві.
Тут — це в Україні.
Нагадаємо, що раніше Олексій Давиденко порівняв можливості українців та європейців у різних сферах життя та дійшов незвичайних висновків.
Джерело: Фейсбук Олексія Давиденка
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