Журналист, автор портала "Телеграф" Дмитрий Романов о странно подозрительной медлительности детективов НАБУ в деле о зроупотреблениях чиновниками Госфискальной службы:

Несмотря на войну и сформированную Верховной Радой временную следственную комиссию по расследованию нарушений сотрудниками НАБУ и других госорганов законодательства Украины, госчиновники продолжают если не наносить прямой ущерб стране, то как минимум вызывать вопросы к своей деятельности.

Еще в 2017 году НАБУ открыло уголовное производство №52017000000000768 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Государственной фискальной службы Украины.

В 2016 году эти сотрудники нарушили принцип очередности при выплате сумм возмещения НДС в результате чего предприятиям не возмещены или несвоевременно возмещены суммы. Проще говоря, фискалы торговали очередью на возмещение НДС из госказны. Во всяком случае, такова версия детективов Бюро.

Тем не менее, еще 8 октября 2018 года суд на основании п. 2 ч. 1 ст.284 УПК Украины данное уголовное производство закрыл. Пункт 2 части 1 статьи 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины гласил, что дело должно быть закрыто за отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения.

Проще говоря, суд считает, что никакого преступления не было и тут бы бравым детективам НАБУ остановиться, но нет, они продолжают досудебное расследование в уголовном производстве №52017000000000717 от 25 октября того же 2017-го года. Что любопытно, в рамках нового уголовного производства они подозревают все то же деяние, которое подозревали в деле, закрытом судом в октябре 2018 года.

Казалось бы, раз суд сказал, что преступления не было, самое время закрыть и второе уголовное производство, но нет, подозреваемым по нему сообщено о подозрении и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Один из них кстати, экс-глава ГФС Украины Роман Насиров.

Как можно трактовать подобные действия следствия? В голову приходит разве что грубое нарушение прав подозреваемого, ведь если аналогичное уголовное производство закрыто решением суда, то вопросов у следствия быть не должно.

Разумеется, можно оспорить данное решение в суде, но зачем, если можно открыть параллельное производство и уже в рамках него осуществлять процессуальные действия.

Впрочем, следствие в рамках этого уголовного производства выглядит весьма странно, так, в нем упоминается одна фирма, для которой обвиняемые в ГФС собственно и "выбили" первоочередное возмещение НДС.

Но что говорят данные судебных реестров? Оказывается, что последний судебный документ по ней датируется июнем 2019 года – это попытка адвоката снять арест с вещей, изъятых в ходе одного из обысков. Неудачная.

И все – с тех пор вот уже 2,5 года каких-либо следов следствия со стороны НАБУ по данному делу в виде судебных документов попросту нет. Это вызывает к лицам, ведущим следствие, массу вопросов – чем они собственно заняты, ведут ли следствие, находят ли новые улики?

Если вы не закрываете уголовное производство по решению суда, открываете параллельное ему дело, а потом 2,5 года не показываете никаких результатов. Вот что это? Новые методы расследования со стороны НАБУ? Ошибка следствия? Наконец, умышленные действия детективов НАБУ?

Ответ на вопрос и правильный из трех вариантов — покажет время, но пока кажется, что НАБУ вместо борьбы с коррупцией, начинают сами запутываться в уголовных производствах.