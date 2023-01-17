Журналіст, автор порталу "Телеграф" Дмитро Романов про дивну повільність детективів НАБУ у справі про зловживання чиновниками Держфіскальної служби:

Незважаючи на війну та сформовану Верховною Радою тимчасову слідчу комісію з розслідування порушень співробітниками НАБУ та інших держорганів законодавства України, держчиновники продовжують якщо не завдавати прямої шкоди країні, то, як мінімум, викликати питання до своєї діяльності.

Ще у 2017 році НАБУ відкрило кримінальне провадження №52017000000000768 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Державної фіскальної служби України.

У 2016 році ці співробітники порушили принцип черговості при виплаті сум відшкодування ПДВ, внаслідок чого підприємствам не відшкодовано або невчасно відшкодовано суми. Простіше кажучи, фіскали торгували чергою на відшкодування ПДВ із держскарбниці. Принаймні такою є версія детективів Бюро.

Проте, ще 8 жовтня 2018 року суд на підставі п. 2 ч. 1 ст.284 КПК України це кримінальне провадження закрив. Пункт 2 частини 1 статті 284 Кримінально-процесуального кодексу України говорив, що справа має бути закрита через відсутність у діянні складу кримінального правопорушення.

Простіше кажучи, суд вважає, що жодного злочину не було і тут бравим детективам НАБУ зупинитися, але ні, вони продовжують досудове розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000717 від 25 жовтня того ж 2017 року. Що цікаво, в рамках нового кримінального провадження вони підозрюють все те саме діяння, яке підозрювали у справі, закритій судом у жовтні 2018 року.

Здавалося б, якщо суд сказав, що злочину не було, саме час закрити і друге кримінальне провадження, але ні, підозрюваним за ним повідомлено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Один із них до речі, екс-глава ДФС України Роман Насіров.

Як можна трактувати такі дії слідства? На думку спадає хіба що грубе порушення прав підозрюваного, адже якщо аналогічне кримінальне провадження закрите рішенням суду, то питань у слідства не повинно бути.

Зрозуміло, можна оскаржити це рішення в суді, але навіщо, якщо можна відкрити паралельне провадження і вже в рамках нього здійснювати процесуальні дії.

Втім, слідство в рамках цього кримінального провадження виглядає дуже дивно, так, у ньому згадується одна фірма, для якої обвинувачені у ДФС, власне, і "вибили" першочергове відшкодування ПДВ.

Але що свідчать дані судових реєстрів? Виявляється, що останній судовий документ щодо неї датується червнем 2019 року – це спроба адвоката зняти арешт із речей, вилучених під час одного з обшуків. Невдала.

І все – з того часу ось уже 2,5 роки якихось слідів слідства з боку НАБУ у цій справі у вигляді судових документів просто немає. Це викликає до осіб, які ведуть слідство, безліч питань – чим вони власне зайняті, чи ведуть слідство, чи знаходять нові докази?

Якщо ви не закриваєте кримінальне провадження за рішенням суду, відкриваєте паралельну йому справу, а потім 2,5 роки не показуєте жодних результатів. Ось що це? Нові методи розслідування з боку НАБУ? Помилка слідства? Зрештою, навмисні дії детективів НАБУ?

Відповідь на запитання і правильна із трьох варіантів — покаже час, але поки що здається, що НАБУ замість боротьби з корупцією починають самі заплутуватися у кримінальних провадженнях.