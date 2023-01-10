НАБУ викликало Венедиктову на допит? У чому можуть звинуватити екс-генпрокурора

Одна з версій – розслідування скандалу довкола ОАСК. Але були й інші

Колишню генпрокурора Ірину Венедиктову викликали на допит до Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це повідомив у Facebook провідний експерт неурядової організації StateWatch Олександр Лємєнов із посиланням на власні джерела.

"Поки що без статусу підозрюваної, як свідка. Підстава поки не відома, але сам факт досить цікавий", — написав Лємєнов.

Юрист пожартував, що мова може йти про незадекларований годинник Hublot. Проте, зазначив Лємєнов, і "без цього кейсу є за що зачепитися".

Ряд ЗМІ наполягає на тому, що виклик може бути пов’язаний із давнім скандалом навколо Окружного адмінсуду міста Києва (ОАСК).

Сейфи з готівкою та державний заколот

Керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський підтвердив в інтерв’ю ZN.UA, що агентство відкрило справу про неправомірне втручання у діяльність прокурора у справі голови ОАСК Павла Вовка ще у липні 2020 року. Проте прізвище фігуранта справи Калужинський в інтерв’ю не назвав.

"Того дня, коли Любович (заступник тодішнього генпрокурора Венедиктової Андрій Любович — "Телеграф") підписав підозри суддям ОАСК і намагався внести інформацію про підозри до Єдиного реєстру досудових розслідувань, він побачив, що його флешка заблокована. Тобто це була спроба як- то перешкодити, але вона не увінчалася успіхом. Факт втручання був оприлюднений. В інтернеті навіть розмістили запис, на якому тодішній керівник департаменту Офісу генерального прокурора, пославшись на вказівку керівництва, заборонив своїм підлеглим брати участь у врученні підозри", — розповів Калужинський.

За його словами, у грудні 2022 року розслідування ще не було закінчено.

Нагадаємо передісторію. У квітні 2021 року президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту як невідкладний проект закону про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва через те, що суд втратив довіру. Серед причин Зеленський назвав сумнівні рішення суду, скандали та корупцію – у своєму повідомленні президент згадував "сейфи з готівкою".

Вже в липні НАБУ оголосило про підозру самому Вовку, який на той момент очолював ОАСК понад 10 років, та його заступнику Євгену Аблову, ще п’ятьом суддям ОАСК та голові ДСА Зеновію Холоднюку. У приміщенні суду та Державної судової адміністрації (ДСА) пройшли обшуки, суддям ставилися у провину створення злочинної організації для захоплення влади. У грудні 2022 року за ліквідацію суду проголосували 310 народних депутатів. Тоді ж Державний департамент США наклав на одіозного суддю санкції. Зазначимо, що Павло Вовк і досі очолює відомство.

Інші скандали: фальшивий годинник Hublot і дача в Кончі-Заспі

Жарт Лємєнова з приводу годинника Венедиктової має давню історію. У лютому 2021 року Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальну справу проти генерального прокурора через елітний годинник Hublot за 10 тис євро, який вона не вказала в декларації, але які розглянули на зап’ясті пані генпрокурора пильні журналісти. Після цього Венедиктова замовила у науково-експертному інституті експертизу, яка підтвердила, що її годинник – підробка вартістю 5 тис. грн. Але це не єдиний скандал, пов’язаний із ім’ям екс-генпрокурора.

У грудні 2020-го ЗМІ звинуватили Венедиктову в тому, що вона не внесла доплату за проживання на державній дачі в комплексі Пуща-Водиця, незважаючи на те, що оренда будинку коштувала втричі дешевше за ринкову.

Як стало відомо журналістам у жовтні 2020 року, відпочинковий комплекс "Пуща-Водиця" Державного управління справами надав Венедиктовій двоповерховий особняк із шести кімнат по вул. Вишгородська, 85 площею 675 кв. м. До особняка примикає гостьовий будинок, тенісний корт та штучне озеро.

За інформацією ЗМІ, вартість оренди була знижена для генпрокурора в 2,5 рази: нібито Венедиктова платила 63 тис грн на місяць, тоді як утримання маєтку коштує держбюджету 163 тис грн. У комплексі відмовилися підтвердити чи спростувати ці цифри. Але, як запевнив "Українські новини" заступник директора Геннадій Єкименко, "плата за проживання відповідає фактично використаній площі".

Сама Венедиктова пояснила свій переїзд до "Кончу-Заспи" міркуваннями безпеки: нібито їй загрожували. Зокрема, на балкон будинку підкидали за допомогою дрона "политих кров’ю мертвих птахів". За словами Венедиктової, після громадського розголосу вона "попросила надати методологію розрахунку орендної плати за використання самого будинку, плати за використання спільних територій тощо". І у жовтні 2020-го залишила особняк.

Нагадаємо, що у липні 2022-го президент України Володимир Зеленський усунув Ірину Венедиктову з посади генерального прокурора. З листопада 2022 року вона обіймає посаду посла України у Швейцарії.