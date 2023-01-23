Ангедония, то есть отсутствие удовольствий, когда ничего не радует, является одним из показателей депрессивного состояния, вызванного дистрессом.

Все больше людей сегодня жалуются на сплошную усталость, хотя есть уже вроде бы прочная адаптация к стрессу, принятие текущей ситуации, есть наработка собственных методов преодоления тревоги, и в целом живые, здоровые, есть любовь, работа и отлаженное бытие. Проблема в том, что ангедония, то есть отсутствие удовольствий, когда ничего не радует, является одним из показателей депрессивного состояния, вызванного дистрессом. Если весь этот военный год мы прибавили стресс — потери, ужасы и т.д., то тревога незначительной амплитуды с нечастыми эмоциональными всплесками, истощает. Дистресс незаметен, но мощно отнимает вкус жизни. И если сильный стресс для психики даже полезен, то речь идет о другом.

Люди жалуются на:

тотальное нежелание что-либо делать, даже выполнять простые домашние дела;

подавленное настроение, отсутствие сил даже говорить, любые слова воспринимаются как вторжение;

постоянно хочется спать, хотя не спится;

снижение аппетита, не радуют и вкусняшки, как раньше;

отсутствие интереса к чему-либо;

ощущение боли в мышцах, состояние, словно начинается заболевание, как будто увеличенная температура, но на самом деле она находится в пределах нормы;

хочется все разрушить, но на агрессию нет сил, и после минимального эмоционального конфликта отчаяние, ухудшение. Симптомов такого состояния может быть много, я выделила основные.

Среди моих анализантов ангедония и депрессивное состояние заметны больше у тех, кто находится за границей, ибо налагается желание жить как проходит время, есть ожидание будущего, которое все не наступает.

Что делать?

выяснить со специалистом симптомы, причины и наладить психологическую помощь;

начать медленно и постепенно что-то делать, учить, исследовать что-нибудь новое, хотя бы 5-15 минут в день;

при дефиците света солнечного и электрического, все равно к витамину д3 добавьте любые источники освещения, оранжевые предметы обихода, одежды, оранжевые аксессуары и т.п.;

горячая еда и напитки в течение дня;

уменьшить рабочую нагрузку;

кино, музыка, вытаскивать себя на улицу, гулять по новым локациям, знакомиться;

завести по возможности животное;

помнить завет Соломона: все проходит, и это пройдет;

если это невозможно, смотрим пункт первый: не боимся помощи специалистов.