Когда ничего не хочется: как преодолеть непроходящую усталость - Елена Медведева
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Ангедония, то есть отсутствие удовольствий, когда ничего не радует, является одним из показателей депрессивного состояния, вызванного дистрессом.
Все больше людей сегодня жалуются на сплошную усталость, хотя есть уже вроде бы прочная адаптация к стрессу, принятие текущей ситуации, есть наработка собственных методов преодоления тревоги, и в целом живые, здоровые, есть любовь, работа и отлаженное бытие. Проблема в том, что ангедония, то есть отсутствие удовольствий, когда ничего не радует, является одним из показателей депрессивного состояния, вызванного дистрессом. Если весь этот военный год мы прибавили стресс — потери, ужасы и т.д., то тревога незначительной амплитуды с нечастыми эмоциональными всплесками, истощает. Дистресс незаметен, но мощно отнимает вкус жизни. И если сильный стресс для психики даже полезен, то речь идет о другом.
Люди жалуются на:
- тотальное нежелание что-либо делать, даже выполнять простые домашние дела;
- подавленное настроение, отсутствие сил даже говорить, любые слова воспринимаются как вторжение;
- постоянно хочется спать, хотя не спится;
- снижение аппетита, не радуют и вкусняшки, как раньше;
- отсутствие интереса к чему-либо;
- ощущение боли в мышцах, состояние, словно начинается заболевание, как будто увеличенная температура, но на самом деле она находится в пределах нормы;
- хочется все разрушить, но на агрессию нет сил, и после минимального эмоционального конфликта отчаяние, ухудшение. Симптомов такого состояния может быть много, я выделила основные.
Среди моих анализантов ангедония и депрессивное состояние заметны больше у тех, кто находится за границей, ибо налагается желание жить как проходит время, есть ожидание будущего, которое все не наступает.
Что делать?
- выяснить со специалистом симптомы, причины и наладить психологическую помощь;
- начать медленно и постепенно что-то делать, учить, исследовать что-нибудь новое, хотя бы 5-15 минут в день;
- при дефиците света солнечного и электрического, все равно к витамину д3 добавьте любые источники освещения, оранжевые предметы обихода, одежды, оранжевые аксессуары и т.п.;
- горячая еда и напитки в течение дня;
- уменьшить рабочую нагрузку;
- кино, музыка, вытаскивать себя на улицу, гулять по новым локациям, знакомиться;
- завести по возможности животное;
- помнить завет Соломона: все проходит, и это пройдет;
- если это невозможно, смотрим пункт первый: не боимся помощи специалистов.
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