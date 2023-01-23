Ангедонія, тобто відсутність задоволень, коли нічого не радує, є одним з показників депресивного стану, викликаного дистресом

Все більше людей сьогодні скаржаться на суцільну втому, хоча є вже начебто міцна адаптація до стресу, прийняття поточної ситуації, є напрацювання власних методів долання тривоги, і загалом, живі, здорові, є кохання, робота та налагоджене буття. Проблема у тому, що ангедонія, тобто відсутність задоволень, коли нічого не радує, є одним з показників депресивного стану, викликаного дистресом. Якщо весь цей воєнний рік ми додали стрес — втрати, жахіття тощо, то тривога незначної амплітуди з нечастими емоційними сплесками, виснажує. Дистрес непомітний, але потужно віднімає смак життя. І якщо сильний стрес для психіки навіть корисний, то тут мова йде про інше.

Люди скаржаться на:

тотальне небажання щось робити, навіть виконувати прості домашні справи;

пригнічений настрій, відсутність сил навіть розмовляти, чиїсь слова сприймаються як вторгнення;

постійно хочеться спати, хоча не спиться;

зниження апетиту, не радують і смаколики, як раніш;

відсутність інтересу будь до чого;

відчуття болю в м’язах, стан, наче починається захворювання, як збільшена температура, але насправді вона у межах норми;

хочеться все зруйнувати, але на агресію немає сил, і після мінімального емоційного конфлікту відчай, погіршення.🔺Симптомів такого стану може бути багато, я виокремила основні.

Серед моіх аналізантів ангедонія і депресивний стан помітні більше у тих, хто знаходиться закордоном, бо накладається бажання жити як плине час, є очікування майбутнього, яке все не настає.

Що робити?

з’ясувати зі спеціалістом симптоми, причини і налагодити психологічну допомогу ;

почати повільно й поступово робити, вчити, досліджувать щось нове, хоча б 5-15 хвилин у день;

за дефіциту світла сонячного й електричного, все одно до вітаміну д3 додайте будь-які джерела освітлення, жовто-гарячі предмети побуту, одягу, помаранчеві аксесуари тощо;

гаряча їжа і напої протягом дня;

зменшити робоче навантаження;

кіно, музика, витягати себе на вулицю, гуляти новими локаціями, знайомитися;

завести за можливості тваринку;

пам’ятати соломоновий заповіт: все минає, і це мине;

як все це неможливо, дивимося пункт перший: не боїмося допомоги фахівців.