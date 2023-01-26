Блогер, писатель, один из основателей "Демсокиры" Юрий Гудыменко пишет об экс-чиновнике из Минобороны

Валерий Залужный какой-то неправильный. Вот учитесь, как нужно было распорядиться миллионом долларов.

УП сегодня опубликовала еще одну статью о коррупционерах в Минобороны, и самое интересное там – это история о Миронюке, экс-заместителе министра обороны (подчеркиваю, чтобы все прочитали: Миронюк был заместителем не Алексея Резникова, а предыдущего министра, Тарана, если помните такого старого маразматика).

Историю о Миронюке реально писал будто Гай Ричи под влиянием львовской наливки. Краткое содержание:

1. Во время обыска у экс-замминистра, а ныне работника госпредприятия "Прогресс" Миронюка найдены в диване деньги в размере чуть менее $1 млн (в разных валютах);

2. Со второй попытки суд (Печерский) арестовывает эти диванные средства, но затем снимает арест и обязывает следователей вернуть Миронюку средства;

3. Делает это суд (Печерский) по очень уважительной причине: он предоставил суду (Печерскому) документ, из которого следует, что средства в диване не его и он к ним отношения почти не имеет.

4. Согласно документу, 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро экс-заместителю министра обороны одолжила 86-летняя слепая пенсионерка из Харькова. О "слепой" не выдумка: об этом говорится в нотариально заверенном документе.

5. УП выяснила, что харьковская пенсионерка, ссудившая около миллиона баксов дивану заместителя министра обороны, является родственницей одного из основателей харьковского предприятия, производящего оружие.

6. А сам Миронюк в Минобороны руководил закупками.

7. Поэтому деньги возвращены судом ему в диван.

8. That’s all Folks!

Источник: Facebook-страница Юрия Гудыменко