Социолог (Active group) Ева Розенблит специально для "Телеграфа" об отношении украинцев и мирового сообщества к допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде в Париже:

Информация о возможном допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм 2024 года получила огласку и стала актуальной темой не только в мире спорта. По данным опроса украинцев, проведенного 4 февраля в панели SunFlowerSociology, выяснилось, что 57,1% респондентов знают об этом решении и 20,6% слышали об этом.

При чем 77,2%украинцев считают, что россиян и белорусов нельзя допускать к соревнованиям ни при каких условиях, а для 7,4% опрошенных они могут участвовать под "нейтральным" флагом; по мнению 8,4% – только отдельные спортсмены могут участвовать в играх, а для 3% – они могут участвовать под флагами своих стран.

26 января стало известно, что россиян и белорусов официально пригласили на Азиатские игры-2023, и готовится модель квотной системы "которая проложит путь для спортсменов из россии и беларуси, имеющих право на участие в следующем году в Парижской Олимпиаде – через Азию".

Украинские должностные лица быстро и категорически отреагировали на такое заявление: президент Украины Владимир Зеленский сказал, что причины инициативы непонятны, однако Украина сделает все, чтобы уберечь спорт от влияния россии. Украинцы, как показал опрос, поддерживают такую позицию. Так, на вопрос "Как вы относитесь к решению МОК рассмотреть вероятность возвращения россиян и белорусов в игры", 77,2% ответили, что относятся негативно и еще 12,4% скорее негативно. Только 2,2% относятся положительно и 3,2% скорее положительно.

Вадим Гутцайт, президент НОК Украины, заявил о готовности украинской стороны бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже в случае, если МОК допустит россиян и белорусов к соревнованиям. 3 февраля НОК Украины сформировал план мер, чтобы не допустить возвращения спортсменов стран-агрессоров на соревнования. Это решение НОК Украины получило полную поддержку у 64% опрошенных украинцев. а еще 12,7% сказали, что в целом поддерживают, но имеют опасения. В то время как не поддерживают – 7,7% и еще 7,9% не поддерживают, но предполагают решение о возвращении российских и белорусских спортсменов.

К инициативе бойкотирования уже присоединились Польша, Литва, Латвия и Эстония. 2 февраля министры спорта этих государств приняли совместное заявление, в котором обвинили МОК в создании специальных исключений, позволяющих "использовать спорт для легитимизации и отвлечения внимания от захватнической войны россии против Украины". Они, как и Владимир Зеленский, считают, что россия использует допуск к играм как возможность распространять свою пропаганду в Европе. С таким утверждением полностью согласны 50,4% опрошенных украинцев и еще 32%– скорее согласны, а 7,4% наоборот скорее не согласны с этим, не согласны – 4,7%. Затруднились ответить 5,5%

Иной является позиция США: представительница Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что если спортсменов приглашают на международное мероприятие, "должно быть совершенно ясно, что они не представляют россию или беларусь".

Международный олимпийский комитет прокомментировал решение НОК Украины о бойкотировании: их смущает реакция украинского НОК. Комитет считает, что угрозы бойкотом идут в разрез с ценностями олимпийского движения. "Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли политических целей и стали лишь наказанием для самих спортсменов", — говорится в заявлении МОК.

Если обратиться к истории, то на первые после Первой мировой войны Олимпийские игры страны-агрессоры допущены не были. Более того: Германию не допустили и на следующую игру. Также Германию и Японию не допустили на игры в 1948 году в Лондоне – британское правительство запретило странам участвовать.

Бронзовый призер Олимпиады по легкой атлетике Ольга Саладуха заявила, что последнюю неделю под Бахмутом из-за полномасштабного вторжения рф при участии рб погибло более 10 молодых украинских спортсменов.

И на вопрос "Как вы думаете, будет ли возвращение россиян и белорусов в соревнования до окончания войны своеобразной амнистией этих государств перед миром?" 36,6% украинцев считают, что это действие является однозначной амнистией. 26,8% имеют определенные предостережения и считают, что скорее да. Для 12,2% возвращение в спорт в нейтральном статусе не является амнистией, 10,9% считают, что скорее нет. Не определились 14,1%.

Как показывают результаты, украинское общество и власть поддерживают одни и те же ценности.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlowerSociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 4 января 2023г.